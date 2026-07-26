Holttestet találtak a nyíregyházi Bujtosi-tónál

Holttestet találtak múlt csütörtökön a nyíregyházi Bujtosi-tó nádasában. A helyszínre tűzoltók, rendőrök és a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület munkatársai is kivonultak. A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják – írja a SZON.

Holttestet találtak a nyíregyházi Bujtosi-tóban

Dr. Papp István, a mentőegyesület vezetője elmondta, hogy munkatársai a holttest kiemelésében segítettek. Mire a speciális mentők a tóhoz érkeztek, a tűzoltók már megtalálták az áldozatot a víz felszínén.

A szakember szerint a mostani nagy melegben gyorsan megindulhatnak a testben a bomlási folyamatok. Az ennek során képződő gázok miatt a holttest rövid idő alatt a víz felszínére emelkedhet. A Bujtosi-tónál is így bukkantak rá az áldozatra.

Amennyiben a test nem kerül a felszínre, a keresés jóval nehezebb. Ilyenkor búvárok és speciális, tompa végű eszközök segítségével vizsgálják át a medret. Sekély állóvizekben a szonáros keresés kevésbé hatékony.

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség, miután holttestet találták a víztározónál

A Közép-Szlovákiában található Ľuboreč víztározóhoz riasztották a rendőrséget vasárnap délután, miután egy holttestet találtak annak partján. Az egyenruhások a közösségi oldalukon számoltak be a részletekről: mint írták, az áldozat egy 41 éves férfi volt.