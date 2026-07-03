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idősgondozó

Milliókat lopott el gondozottaitól egy idősgondozó Kecskeméten

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Idősgondozó ellen emeltek vádat Kecskeméten, mert két idős asszonyt is meglopott. Az ügyészség szerint az eltulajdonított ékszerek és más értékek nagy részét elzálogosította.
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idősgondozóékszereketKecskemétlopás

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki idősgondozóként két kecskeméti idős asszonyt is meglopott, emellett egy üzletből ruházati terméket tulajdonított el.

Az idősgondozó a vád szerint két idős gondozottját is meglopta Kecskeméten (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Az idősgondozó a vád szerint két idős gondozottját is meglopta Kecskeméten (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A vádirat szerint a nő egy segítő szolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között látta el két idős nő házi gondozását. Az egyik sértetthez több mint egy éven át járt. A vád szerint ez idő alatt több aranyékszert is eltulajdonított tőle, köztük karkötőt, nyakláncokat, medált és a jegygyűrűjét is.

Az ügyészség szerint a vádlott a megszerzett ékszerek egy részét elzálogosította, hogy pénzhez jusson. A sértettnek ezzel összesen mintegy 2,6 millió forintos kárt okozott. A nyomozás során a nyugdíjas asszony polgári jogi igényt jelentett be kárának megtérítése érdekében.

A vádirat szerint a nő egy másik idős asszony gondozását két hónapon keresztül végezte. Ez idő alatt díszterítőt, kanalakat és egy márkás edényt vitt el a sértett otthonából, összesen több mint 100 ezer forint értékben.

Az idősgondozó boltból is lopott 

Az ügyészség közlése szerint a nő egy üzletből is megpróbált ruhaneműt eltulajdonítani. A lopásgátlót kiszakította a pólóból, majd a ruhadarabot magára vette. Az eltávolított áruvédelmi eszközzel a kezében távozott az üzletből, a biztonsági rendszer azonban jelzett, ezért az üzlet dolgozói a rendőrök kiérkezéséig visszatartották.

Az ügyészség a nőt többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

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