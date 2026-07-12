145 km/órával száguldott az ittas fiatal – két ember meghalt a lángoló autóban

Két ember életét vesztette egy súlyos közlekedési balesetben az Egyesült Államokban. Az ittas vezetés gyanúja miatt őrizetbe vett 23 éves nő ellen több súlyos bűncselekmény miatt emeltek vádat, miután a hatóságok szerint nagy sebességgel ütközött több járműnek Pittsburghben – számolt be róla a Law and Crime.

Az ittas vezetés miatt indult eljárás helyszínét a balesetet követően teljesen lezárták a hatóságok

Fotó: Pixabay.com

Ittas vezetés miatt történt halálos baleset

A baleset még március 1-jén történt a pennsylvaniai Pittsburghben. A nyomozás adatai szerint Madison Elizabeth Rau a Liberty-alagútból mintegy 145 kilométer/órás sebességgel hajtott ki, majd a Liberty hídon két járműnek ütközött. Az ütközés következtében az autója kigyulladt.

A hatóságok szerint a nő a baleset idején alkoholos befolyásoltság alatt állt. A rendőrök nyitott alkoholos dobozokat és palackokat találtak a járművében.

A kórházi vizsgálatok alapján a véralkoholszintje megközelítőleg 0,14 százalék volt.

A balesetben a 28 éves Jaren Wilkerson és a 25 éves Laila Jones a lángoló járműben rekedt. Jonest a mentők a helyszínen halottnak nyilvánították, Wilkersont pedig kritikus állapotban szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe.

Woman pinned 2 victims inside her vehicle when she sped through tunnel at 90 mph and crashed on bridge, killing them both: Police https://t.co/jMac0WUFVt — Law & Crime (@lawcrimenews) July 11, 2026

Madison Elizabeth Rau súlyos sérüléseket szenvedett, többek között gerinc-, combcsont-, csukló- és bordatöréseket, valamint fejsérüléseket. A másik két érintett jármű utasai nem sérültek meg súlyosan.

A 23 éves nő ellen két rendbeli, ittas járművezetés közben elkövetett halálos baleset okozása, ittas állapotban elkövetett, járművel okozott súlyos testi sértés, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat. A nőt pénteken vették őrizetbe, előzetes bírósági meghallgatását július 24-re tűzték ki.