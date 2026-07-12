Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ittas vezetés

145 km/órával száguldott az ittas fiatal – két ember meghalt a lángoló autóban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két ember meghalt egy súlyos közlekedési balesetben Pittsburghben. Az ittas vezetés gyanúja miatt őrizetbe vett 23 éves nő ellen több vádpontban emeltek vádat, miután a hatóságok szerint nagy sebességgel rohant bele több járműbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ittas vezetéshalálos autóbalesetEgyesült Államok

Két ember életét vesztette egy súlyos közlekedési balesetben az Egyesült Államokban. Az ittas vezetés gyanúja miatt őrizetbe vett 23 éves nő ellen több súlyos bűncselekmény miatt emeltek vádat, miután a hatóságok szerint nagy sebességgel ütközött több járműnek Pittsburghben – számolt be róla a Law and Crime.

Az ittas vezetés miatt indult eljárás helyszínét a balesetet követően teljesen lezárták a hatóságok
Az ittas vezetés miatt indult eljárás helyszínét a balesetet követően teljesen lezárták a hatóságok
Fotó: Pixabay.com

Ittas vezetés miatt történt halálos baleset

A baleset még március 1-jén történt a pennsylvaniai Pittsburghben. A nyomozás adatai szerint Madison Elizabeth Rau a Liberty-alagútból mintegy 145 kilométer/órás sebességgel hajtott ki, majd a Liberty hídon két járműnek ütközött. Az ütközés következtében az autója kigyulladt.

A hatóságok szerint a nő a baleset idején alkoholos befolyásoltság alatt állt. A rendőrök nyitott alkoholos dobozokat és palackokat találtak a járművében.

A kórházi vizsgálatok alapján a véralkoholszintje megközelítőleg 0,14 százalék volt.

A balesetben a 28 éves Jaren Wilkerson és a 25 éves Laila Jones a lángoló járműben rekedt. Jonest a mentők a helyszínen halottnak nyilvánították, Wilkersont pedig kritikus állapotban szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe.

Madison Elizabeth Rau súlyos sérüléseket szenvedett, többek között gerinc-, combcsont-, csukló- és bordatöréseket, valamint fejsérüléseket. A másik két érintett jármű utasai nem sérültek meg súlyosan.

A 23 éves nő ellen két rendbeli, ittas járművezetés közben elkövetett halálos baleset okozása, ittas állapotban elkövetett, járművel okozott súlyos testi sértés, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat. A nőt pénteken vették őrizetbe, előzetes bírósági meghallgatását július 24-re tűzték ki.

Ez is érdekelheti

Ittas vezetés külföldön – súlyos bírságok, szigorú szabályok várhatnak az utazókra

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!