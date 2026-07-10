Emberölés gyanúja miatt letartóztatott orvosnő: megszólalt a szakápoló

Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy 32 éves orvosnő ellen. A Szent János Kórház korábbi dolgozóját a bíróság letartóztatta. Információink szerint a bűncselekmény az intenzív osztályon történt. A doktornő egy betegét átsegítette a halálba. Szakmai berkeken belül egyesek eutanáziát emlegetnek.
Szegedi László, a jelenleg Ausztriában dolgozó intenzív osztályos szakápoló az Origónak beszélt az eutanáziáról, és arról, mi történik egy intenzív osztályon.
Az úgynevezett passzív eutanázia legális Magyarországon. A gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő betegeknek joguk van visszautasítani az életfenntartó vagy életmentő kezeléseket (pl. lélegeztetőgép vagy mesterséges táplálás), engedve a betegség természetes lefolyását. Ennek szigorú formai követelményei vannak (pl. közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, háromtagú orvosi bizottság vizsgálata)
– mondta a főápoló aki szerint az intenzív osztályokon dolgozó ápolók és nővérek még akkor is mindent elkövetnek a betegek életben tartásáért, ha egyébként tudják, hogy le kellene mondaniuk róla.
- Ezeken az osztályokon a perfúziókból, infúziókból az életben maradáshoz szükséges hatóanyagokat adagolják, szigorú előírások szerint. Főleg keringéstámogató, vérnyomást, illetve vércukorszintet szabályozó készítményeket alkalmaznak.
Ezeknek bármilyen szintű rossz beállítása, rossz hígítása, félreértelmezése halált okozhat.
A betegek szervezetének szüksége van bizonyos ionokra, például nátriumra és káliumra – magyarázta a szakember.
Balogi Zsófia jogász rávilágított: a hatályos magyar jogrendszerben az aktív eutanázia bűncselekménynek tekintendő. A magyar jog nem ismeri a „kegyes halál” intézményét, így az semmilyen formában nem megengedett.
- Az egészségügyről szóló törvény (Eütv.) a passzív eutanáziát – szigorú feltételek mellett – engedélyezi, mégpedig az ellátás visszautasításának jogaként szabályozva azt. Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására akkor van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint megfelelő egészségügyi ellátás mellett is rövid időn belül halálhoz vezet. Ebben az esetben a jogalkotó nem az „eutanázia” kifejezést használja, hanem az ellátás visszautasításának jogáról beszél. Ezzel szemben az aktív eutanázia megvalósítása súlyos büntetőjogi következményekkel jár: Emberölés bűntettét követi el az, aki tevőlegesen kioltja a beteg életét. Ennek a körülményektől függően minősített esetei is lehetnek – például, ha a cselekményt előre kitervelten vagy a beteg védekezésre képtelen állapotát kihasználva követik el. Öngyilkosságban való közreműködés bűntette miatt felel az a személy, aki a halálos szert vagy gyógyszert a betegnek biztosítja, a receptet felírja, vagy egyéb technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy a beteg az öngyilkosságot saját maga kövesse el.
A főápoló szerint a tényleges eutanázia ritka
Szegedi kifejtette a véleményét az emberölés miatt letartóztatott orvos esetéről is.
- Az előzmények ismerete nélkül senkit sem szabad gyilkosnak nevezni.
Minden egészségügyi beavatkozás komoly szövődményekkel járhat. A kórház veszélyes üzem. Nap mint nap előfordulhatnak és esetenként elő is fordulnak tévedések.
Egy alkalommal én magam is gyógyszert tévesztettem, máskor nem attól a betegtől vettem le a vért, akitől kellett volna. Szerencsére egyik esetben sem lett baj, de hónapokig lelki beteg voltam – vallotta be Szegedi László, aki elmondta, hogy az egészségügyben iszonyatosan nagy a dolgozók túlterheltsége.
Vezetőként én is mindig megértő voltam. Mindenki a börtönnel játszik. Ezt a kívülállók el se tudják képzelni.
Olyan is előfordult, hogy egy fiatal doktornő olyan dózist írt a lázlapra egy szívgyógyszerből, hogy kénytelen voltam figyelmeztetni, „ha ezt beadom drága, a betegünknek kampec”. Egy kevésbé képzett, vagy egy rutintalan nővér ezt nem biztos, hogy észre vette volna, és akkor bizony a „kisdoktornő” is a hírekben szerepelt volna – összegezte tapasztalatait Szegedi László.
Szegedi több esetet is megemlített, melyekben egészségügyi dolgozók hibájából betegek haltak meg.
- F. Tímeát a közvélemény Fekete Angyal néven ismerte meg. A 90-es évek végén a budapesti Nyírő Gyula Kórházban dolgozó ápolónő önkényes „eutanázia” címén, orvosi utasítás nélkül adott be morfium-, kálium- és seduxentartalmú injekciókat súlyos, daganatos betegeknek – idézte fel a történteket a főápoló, és hozzátette: 15 évvel ezelőtt az egyik budapesti magán idősek otthonában egy egyébként szülésznő végzettségű nővé rosszul hajtotta végre az orvisi utasítást: 15 nemzetközi egység inzulin helyett 15 millilitert adott be. Ennek következtében a beteg életét vesztette. A nővért közmunkára ítélték, és tovább dolgozhatott az intézményben.
- 2023-ban A Baranya Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat egy pécsi ápoló ellen, aki halálos dózisú káliumot fecskendezett egy covid betegbe. A páciens néhány perccel később heveny káliummérgezés következtében kialakult szívelégtelenség miatt elhunyt. Egy újabb eset a németországi Alsó-Szászországban, Oldenburgban történt. Ott 120 beteget ölt meg egy őrült kórházi ápoló. Akkor csak a nyomozás 3 évig tartott – emlékeztetett a szakember.
Új részletek derültek ki a Szent János Kórház letartóztatott orvosáról
A Fővárosi Törvényszék szóvivője a Blikknek elmondta, hogy a nő letartóztatását eredetileg június közepéig rendelték el, majd szeptember közepéig meghosszabbították. A döntést a szökés, az elrejtőzés, a bizonyítékok megsemmisítésének, az eljárás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélyével indokolták.
A lap a Dr. A. A. monogram és az orvos aktív közösségi jelenléte alapján azonosította be, kiről lehet szó. A szlovák állampolgárságú nő férjével és közös gyermekükkel élt Budán, férje egy másik kórházban dolgozik orvosként. Szír származású édesapja jelenleg is Szlovákiában él. A férfi szerint lánya munkájával elégedettek voltak, szerették és tisztelték.
A Szent János Kórház feljelentést tett, és megtette a szükséges munkajogi, valamint orvosszakmai lépéseket. Dr. A. A. már nem áll jogviszonyban az intézménnyel.