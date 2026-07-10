Emberölés gyanúja miatt letartóztatott orvosnő: megszólalt a szakápoló

Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy 32 éves orvosnő ellen. A Szent János Kórház korábbi dolgozóját a bíróság letartóztatta. Információink szerint a bűncselekmény az intenzív osztályon történt. A doktornő egy betegét átsegítette a halálba. Szakmai berkeken belül egyesek eutanáziát emlegetnek.

Szegedi László szerint az eutanázia ritka Fotó: Olvasói

Szegedi László, a jelenleg Ausztriában dolgozó intenzív osztályos szakápoló az Origónak beszélt az eutanáziáról, és arról, mi történik egy intenzív osztályon.

Az úgynevezett passzív eutanázia legális Magyarországon. A gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő betegeknek joguk van visszautasítani az életfenntartó vagy életmentő kezeléseket (pl. lélegeztetőgép vagy mesterséges táplálás), engedve a betegség természetes lefolyását. Ennek szigorú formai követelményei vannak (pl. közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, háromtagú orvosi bizottság vizsgálata)

– mondta a főápoló aki szerint az intenzív osztályokon dolgozó ápolók és nővérek még akkor is mindent elkövetnek a betegek életben tartásáért, ha egyébként tudják, hogy le kellene mondaniuk róla.

- Ezeken az osztályokon a perfúziókból, infúziókból az életben maradáshoz szükséges hatóanyagokat adagolják, szigorú előírások szerint. Főleg keringéstámogató, vérnyomást, illetve vércukorszintet szabályozó készítményeket alkalmaznak.

Ezeknek bármilyen szintű rossz beállítása, rossz hígítása, félreértelmezése halált okozhat.

A betegek szervezetének szüksége van bizonyos ionokra, például nátriumra és káliumra – magyarázta a szakember.

Balogi Zsófia jogász rávilágított: a hatályos magyar jogrendszerben az aktív eutanázia bűncselekménynek tekintendő. A magyar jog nem ismeri a „kegyes halál” intézményét, így az semmilyen formában nem megengedett.

A hatályos magyar jogrendszerben az aktív eutanázia bűncselekménynek tekintendő.

Fotó: Tények / TV2

- Az egészségügyről szóló törvény (Eütv.) a passzív eutanáziát – szigorú feltételek mellett – engedélyezi, mégpedig az ellátás visszautasításának jogaként szabályozva azt. Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására akkor van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint megfelelő egészségügyi ellátás mellett is rövid időn belül halálhoz vezet. Ebben az esetben a jogalkotó nem az „eutanázia” kifejezést használja, hanem az ellátás visszautasításának jogáról beszél. Ezzel szemben az aktív eutanázia megvalósítása súlyos büntetőjogi következményekkel jár: Emberölés bűntettét követi el az, aki tevőlegesen kioltja a beteg életét. Ennek a körülményektől függően minősített esetei is lehetnek – például, ha a cselekményt előre kitervelten vagy a beteg védekezésre képtelen állapotát kihasználva követik el. Öngyilkosságban való közreműködés bűntette miatt felel az a személy, aki a halálos szert vagy gyógyszert a betegnek biztosítja, a receptet felírja, vagy egyéb technikai segítséget nyújt ahhoz, hogy a beteg az öngyilkosságot saját maga kövesse el.