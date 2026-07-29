Hónapokon át árult jelentős mennyiségű kábítószert egy férfi, súlyos büntetés várhat rá

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a kiszabott büntetések helybenhagyását indítványozta annak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfinak az ügyében, akit első fokon kábítószer-kereskedelem bűntette miatt ítéltek el.
A kábítószer-kereskedelem hónapokon át zajlott
Az elsőfokú eljárást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Szolnoki Törvényszék folytatta le. Az ítélet szerint a fiatal férfi 2025 júliusától október végéig vett részt egy már működő kábítószer-kereskedelmi hálózat tevékenységében.
Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott egy rokonával szemben fennálló tartozása rendezése, valamint rendszeres anyagi haszon megszerzése érdekében kapcsolódott be a kábítószer értékesítésébe. A megbízója utasításai alapján a tőle kapott pénzből több alkalommal vásárolt, majd adott el kábítószert olyan személyeknek, akiket az eljárás során nem sikerült azonosítani.
A bíróság megállapította, hogy az általa értékesített kábítószer mennyisége jelentősen meghaladta azt a mennyiségi határt, amely alapján a bűncselekmény a legsúlyosabb kategóriába tartozik.
A Szolnoki Törvényszék a férfit társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett 1 millió 650 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben, amely a kábítószer beszerzésében és értékesítésében való közreműködésért kapott összegnek felel meg.
Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezést jelentett be.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az első fokon kiszabott büntetés arányos, ezért annak enyhítése nem indokolt. Az ügyészség szerint a kábítószer-kereskedőkkel szembeni hatékony fellépés érdekében a büntetés fenntartása indokolt.
Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hoz döntést.