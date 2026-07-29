Hónapokon át árult jelentős mennyiségű kábítószert egy férfi, súlyos büntetés várhat rá

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a kiszabott büntetések helybenhagyását indítványozta annak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfinak az ügyében, akit első fokon kábítószer-kereskedelem bűntette miatt ítéltek el.

A vádlott 1 millió 650 ezer forint értékű vagyonelkobzásra is számíthat a kábítószer-kereskedelem ügyében hozott elsőfokú ítélet szerint – A kép illusztráció

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

A kábítószer-kereskedelem hónapokon át zajlott

Az elsőfokú eljárást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata alapján a Szolnoki Törvényszék folytatta le. Az ítélet szerint a fiatal férfi 2025 júliusától október végéig vett részt egy már működő kábítószer-kereskedelmi hálózat tevékenységében.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott egy rokonával szemben fennálló tartozása rendezése, valamint rendszeres anyagi haszon megszerzése érdekében kapcsolódott be a kábítószer értékesítésébe. A megbízója utasításai alapján a tőle kapott pénzből több alkalommal vásárolt, majd adott el kábítószert olyan személyeknek, akiket az eljárás során nem sikerült azonosítani.

A bíróság megállapította, hogy az általa értékesített kábítószer mennyisége jelentősen meghaladta azt a mennyiségi határt, amely alapján a bűncselekmény a legsúlyosabb kategóriába tartozik.

A Szolnoki Törvényszék a férfit társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett 1 millió 650 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben, amely a kábítószer beszerzésében és értékesítésében való közreműködésért kapott összegnek felel meg.

Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezést jelentett be.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az első fokon kiszabott büntetés arányos, ezért annak enyhítése nem indokolt. Az ügyészség szerint a kábítószer-kereskedőkkel szembeni hatékony fellépés érdekében a büntetés fenntartása indokolt.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla hoz döntést.