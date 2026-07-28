Kábítószert fogyasztott, majd a rendőrök elől menekülve hirdetőtáblának szaladt egy budapesti férfi

Egy XI. kerületi járőrpáros a Kelenföldi pályaudvarnál és környékén teljesített szolgálatot július 21-én, 8 óra körül a buszvégállomásnál három vitatkozó férfira lettek figyelmesek – írja a police.hu. Egyikükről később kiderült, hogy kábítószert fogyasztott.

Kábítószert fogyasztott, majd elfutott a rendőrök elől egy férfi Budapesten, egy hirdetőtábla állította meg

Fotó: police.hu

Amikor a rendőrök odaléptek hozzájuk, egyikük elfutott, ezért üldözőbe vették.

Menekülés közben a férfi hátranézett, hogy lássa, hol járnak a rendőrök, közben azonban nekiszaladt egy hirdetőtáblának. Ezzel a menekülése is véget ért, elfogták.

Fotó: police.hu

A másik két férfi igazoltatásakor nem találtak gyanús körülményeket, míg a menekülő közelében jellegzetes marihuánaszagot éreztek, és testi tünetei is arra utaltak, hogy kábítószert fogyaszthatott. Nadrágzsebéből egy szúrós szagú, megtekert cigaretta, táskájából pedig simítózáras tasakokba csomagolt, kábítószergyanús növényi származék került elő.

A 36 éves férfinál alkalmazott kábítószergyorsteszt amfetamin, kristály, kokain és marihuána fogyasztását támasztotta alá. A nyomozók M. Norbert ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Teásdobozokban érkezett kábítószer Thaiföldről Magyarországra

Több mint 10 kilogramm kábítószert foglalt le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI); az illegális áru postai csomagokban, teásdobozokban érkezett Thaiföldről. A kábítószeres küldemény címzettjét és feladóját letartóztatták.