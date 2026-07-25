A dobogóra sem fér fel a 65 éves drogmami, lebuktak már nála jóval idősebb kábítószer-terjesztők is

A napokban számoltunk be róla, hogy vádat emelt az ügyészség egy 65 éves nő ellen, aki 2024 augusztusától 2025. szeptember 19-i elfogásáig árulta a kristály nevű mérget Józsefvárosban. A gyanú szerint a nyugdíjaskorú kábítószer-terjesztő a korábbi letartóztatása és vele szemben elrendelt bűnügyi felügyelet ellenére sem hagyott fel a drogkereskedéssel. Sőt, az sem riasztotta vissza, hogy tisztában volt vele, a környéket térfigyelő kamerák kémlelik. A vásárlói által „Mami” néven ismert asszony a Blaha Lujza téren, a Népszínház utcában és a Bacsó Béla utcában – több esetben oktatási intézmények közelében –, csomagonként ötezer forintért árulta az új pszichoaktív anyagot.

A kábítószer-terjesztő Mami a Blaha Lujza tér közelében éppen kristályt árul – Fotó: Részlet a BRFK által megosztott videóból

Mátraverebélyi nyugdíjas a legidősebb kábítószer-terjesztő, aki ez idáig horogra akadt

2025 decemberében a bíróság elrendelte annak a 79 éves mátraverebélyi férfinek a letartóztatását, aki adagonként néhány ezer forintért árulta a füst fantázianevű drogot. Az aggastyán nyugdíjkiegészítésként napi szinten adott el új pszichoaktív anyagot a helybélieknek, valamint háztartási munkákért – főzésért, takarításért, mosásért – is a tiltott szerrel fizetett nőismerőinek. A rendőrség korábban többször is intézkedett a férfi vásárlóival szemben, akiknél kábítószert találtak. A nyugdíjas dílert november 28-án, a lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai, majd kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették.

2025. november 28-án kattant a bilincs a nyugdíjas drogdíler csuklóján

Fotó: illusztráció/Pexels

Csepeli díler állhatott a képzeletbeli dobogó második fokára

Csupán egy évvel volt fiatalabb a kábítószer-terjesztők mátraverebélyi doyenjénél az a csepeli nő, aki 78 évesen került a nyomozók látóterébe. A rendőrök 2017. június 1-jén tartottak kutatást P. Jánosné lakásán. Az akció során Vitó, az ötéves kábítószer-kereső belga juhászkutya közreműködésével közel 230 gramm zöld színű, kábítószergyanús növényi származékot találtak a nő fáskamrájában, emellett két digitális mérleget is lefoglaltak. Az idős asszonyt előállították a XXI. kerületi rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként.