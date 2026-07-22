Teásdobozokban érkezett kábítószer Thaiföldről Magyarországra, két férfit letartóztattak – videó

A KR NNI azt közölte szerdán a police.hu oldalon, hogy a székesfehérvári osztályuk indított eljárást kábítószer-kereskedelem miatt, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága jelzett egy gyanús postai küldemény miatt.

A budapesti férfi a gárdonyi postahivatalban vette át a kábítószert tartalmazó csomagot, ekkor fogták el a rendőrök

Fotó: police.hu

A pénzügyőrök a csomagot átvizsgálva, teásdobozokban több mint 2 kilogramm droggyanús növényi származékot találtak.

A címzett, egy 44 éves budapesti férfi a gárdonyi postahivatalban vette át a csomagot július 15-én. Ekkor fogták el a rendőrök, majd átkutatták az ingatlanait és az autóját.

A férfi gárdonyi nyaralójában egy másik, Thaiföldről érkezett csomagot találtak, benne két fémdobozban több mint 1,5 kilogramm zöld növényi törmelékkel, de a budapesti lakásából is előkerült egy postai küldemény, benne szintén fém teásdobozban 70 dekagrammot meghaladó droggyanús anyaggal.

A férfihoz köthető harmadik dobozt egy, a főváros XV. kerületében lévő posthivatalban találták meg, a küldeményből négy fémhenger került elő, benne összesen több mint 2,5 kilogramm drog volt.

A nyomozók továbbá kiderítették, hogy egy három nappal korábbi szállítmány ugyanúgy az övé lehetett, a csomag 3 kilogramm kábítószert tartalmazott.

Pár nap alatt a rendőrök azonosították a küldemény feladóját is, egy 38 éves gyulai férfit, őt július 17-én fogták el, amikor repülőgépe leszállt Ferihegyen.

Fotó: police.hu

A rendőrök mindkét férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, és bűnügyi őrizetbe vették; kezdeményezésükre, valamint az ügyészség előterjesztésére a bíróság mindkettőjüket letartóztatta.

Az eljárás tovább folyik annak érdekében, hogy a nyomozók kiderítsék, pontosan kitől származott a kábítószer, és mi volt a dílerek végcélja.

Unokájuk miatt kerültek bíróság elé: kábítószer termesztés folyt a nagyszülők házában

A bíróság elé kellett állnia egy brit házaspárnak, miután a rendőrök kannabiszültetvényt találtak az otthonukban. A kannabisz az ügyészség szerint a házaspár unokájához köthető, aki súlyos bűncselekmények miatt már börtönben ül.