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kamionbaleset

Lángba borult két kamion egy ausztrál autópályán, egy sofőr meghalt

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Halálos közlekedési baleset történt péntek hajnalban az auszáliai Új-Dél-Wales államban. A kamionbaleset során egy lerobbant teherautóba csapódott egy másik jármű a Hume autópályán, az ütközés után pedig mindkét kamion teljesen kiégett. A második teherautó sofőrje életét vesztette.
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kamionbalesetAusztráliahalálos baleset

A halálos kamionbaleset a Hume autópálya Breadalbane közelében lévő szakaszán történt, mintegy 32 kilométerre Goulburn városától – számolt be róla a Daily Mail.

A kamionbaleset után mindkét teherautó teljesen kiégett a Hume autópályán (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
A kamionbaleset után mindkét teherautó teljesen kiégett a Hume autópályán (képünk illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint egy aeroszolos palackokat szállító B-double szerelvény műszaki hiba miatt megállt az autópálya egyik sávjában. A jármű vezetője kiszállt, bekapcsolta a szükséges vészjelzéseket, és rádión értesítette a többi kamionsofőrt arról, hogy lerobbant.

Hogyan történt az ausztráliai kamionbaleset?

A rendőrség előzetes vizsgálata szerint egy másik, élelmiszert szállító teherautó hátulról beleütközött az álló szerelvénybe. Az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt, és a lángok teljesen elpusztították őket.

A B-double 31 éves sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszíni ellátást követően kórházba szállították a kötelező vizsgálatok elvégzésére.

A másik teherautó vezetője a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közölte, hogy az áldozat személyazonosságát egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, ezért hozzátartozóit sem értesítették még.

Még órákkal később is dolgoztak a tűzoltók

Az új-dél-walesi tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz az ütközést követően még órákkal később is izzott, ezért több egység maradt a helyszínen az oltási munkálatok befejezésére.

A rendőrség tovább vizsgálja a baleset pontos körülményeit, és arra kéri a szemtanúkat, illetve azokat, akik információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

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