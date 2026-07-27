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súlyos baleset

Súlyos baleset bénítja a forgalmat, teljes útzár a 82-es főúton

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Hármas karambol miatt teljes szélességében lezárták a 82-es főutat Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
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súlyos balesetkarambolforgalom

A karambolhoz, amelyben három személygépkocsi ütközött össze, a pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók vonultak ki.

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Karambol a 82-es főúton.
Fotó: Shutterstock

Karambol a 82-esen

A tűzoltók egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Az érintett útszakaszon a mentési munkálatok idejére teljes útzárat rendeltek el – írták.

 

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