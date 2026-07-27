Súlyos baleset bénítja a forgalmat, teljes útzár a 82-es főúton

A karambolhoz, amelyben három személygépkocsi ütközött össze, a pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók vonultak ki.

Karambol a 82-es főúton.

Fotó: Shutterstock

Karambol a 82-esen

A tűzoltók egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett. Az érintett útszakaszon a mentési munkálatok idejére teljes útzárat rendeltek el – írták.