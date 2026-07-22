Halálos frontális karambol történt Sárvárnál, három mentőhelikopter érkezett

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Sárvár közelében. Egy kisteherautó és egy furgon frontálisan ütközött össze a 84-es főúton. A VAOL információi szerint a karambolnak egy halálos áldozata van. A helyszínre három mentőhelikopter is érkezett, miközben a mentők, a rendőrök és a tűzoltók továbbra is dolgoznak az érintett útszakaszon.

Frontális karambol történt a 84-es főúton Sárvárnál, halálos áldozat is van – mentőhelikopter rkezett a helyszínre (A kép illusztráció.)

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Frontális karambol történt a 84-es főúton Sárvárnál

Frontálisan ütközött össze egy kisteherautó és egy kisbusz a 84-es főút 65-ös és 66-os kilométerszelvénye között, Sárvár térségében – közölte a Katasztrófavédelem.

A járművekben többen utaztak, a mentési munkálatok idején pedig teljes szélességében lezárták a főutat.

A baleset miatt a forgalom mindkét irányban áll. Az arra közlekedőknek hosszabb menetidőre és jelentős torlódásra kell számítaniuk.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást arról, pontosan hogyan történt a frontális ütközés. A helyszínelés és a műszaki mentés még tart, ezért az útlezárás feloldásának időpontja sem ismert.

Összeütközött két villamos Budapesten, nagy erőkkel vonultak ki a mentők

Két villamos ütközött össze kedden Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton. A balesethez a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltókat riasztották, a helyszínre mentők is érkeztek.