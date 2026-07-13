Veszekedés után, 23 centis konyhakéssel szúrta meg barátját egy 22 éves nő

A Hamilton megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a késelés ügyében a 22 éves Jasminne Lynn Thomas ellen előre kitervelt emberölés kísérlete, súlyos testi sértéssel járó családon belüli erőszak, valamint minősített magánlaksértés miatt indult eljárás.

A késelés helyszínén a nyomozók egy véresnek tűnő konyhakést is lefoglaltak (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A késelés során a férfi súlyos sérüléseket szenvedett

Az eset július 4-én történt Tennessee államban, Ooltewah településen. A kiérkező rendőrök egy 33 éves férfit találtak a házban, aki a jobb combján szerzett szúrt sérüléstől erősen vérzett. A helyszínen érszorítót helyeztek fel a sérülésre, majd a férfit kórházba szállították, ahol megműtötték – számolt be róla a Law and Crime.

A nyomozók a ház több helyiségében vérnyomokat találtak, a konyhaasztalon pedig egy mintegy 23 centiméteres pengéjű konyhakést foglaltak le, amelyen feltehetően vérnyomok voltak.

A sértett édesanyja elmondta, hogy amikor este hazaérkezett, fia vérző állapotban feküdt a házban, míg a nő hisztérikusan ismételgette, hogy nem ő szúrta meg a férfit. A sértett ugyanakkor a rendőröknek azt mondta, hogy élettársa támadt rá, majd a nő a rendőrök kiérkezése előtt elmenekült.

A nyomozás szerint a rendőrök néhány nappal korábban már jártak ugyanazon a címen egy családon belüli konfliktus miatt. A sértett édesanyja ezt követően megtiltotta a nőnek, hogy a házba belépjen.

A férfi ennek ellenére később beismerte, hogy együtt tértek vissza az ingatlanba. Vallomása szerint a nap folyamán kábítószert fogyasztottak, majd később veszekedés alakult ki közöttük. A férfi szerint a nő megfenyegette, felkapott egy konyhakést, majd dulakodás közben a combján megszúrta.

A nyomozók a konyha falán több olyan sérülést is találtak, amelyek a gyanú szerint késszúrásoktól származhatnak. A nőt őrizetbe vették, jelenleg óvadék megállapítása nélkül tartják fogva a Hamilton megyei börtönben.