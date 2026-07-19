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Zajlik a mentés: száznál is több emberrel a fedélzetén borult fel egy hajó

késelés

Nyolcan megsérültek egy bajorországi késelésben, az elkövető szökésben van

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Nyolc ember megsérült egy bajorországi falunapon történt támadásban. A késelés során a sérülteket kórházba szállították, a rendőrség pedig nagy erőkkel keresi a még szökésben lévő támadót.
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késelésfalunapBajoroszág

Nyolc ember megsérült egy bajorországi falunapon történt késelésben szombaton késő este az Oberbayern régióban található Egling településen. A rendőrség közlése szerint az elkövető a támadás után elmenekült, elfogása érdekében jelenleg is nagy erőkkel folyik a keresés.

A késelés helyszínét a rendőrség kiürítette és átvizsgálta
A késelés helyszínét a rendőrség kiürítette és átvizsgálta (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A késelés nem sokkal éjfél előtt történt 

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadás nem sokkal éjfél előtt történt. Az eddigi információk alapján a feltételezett elkövető először minden előzmény nélkül megütött egy 24 éves férfit, majd késsel megsebesítette annak 16 éves társát. Ezt követően további rendezvénylátogatók is megsérültek.

A késelés következtében összesen nyolc embert szállítottak kórházba. A rendőrség egyelőre nem közölt részletes információt a sérülések súlyosságáról, sajtóértesülések szerint azonban több sérültet még az éjszaka folyamán megoperáltak, és többen csonttöréseket is szenvedtek — számolt be róla a Focus.

A mintegy 700 látogatót vonzó rendezvényhez nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség és a mentőszolgálat egységei. Az intézkedésben mintegy 60 rendőr, öt mentőautó, két mentőorvos, egy mentőhelikopter és rendőrségi drón vett részt. A helyi tűzoltóság a terület megvilágításában, valamint a forgalom irányításában segítette a munkálatokat.

A rendőrség tájékoztatása szerint az első intézkedő egységek kiérkezésekor a helyszíni körülmények megnehezítették a beavatkozást. A rendezvényt ellenőrzött módon kiürítették, az intézkedések során pedig több embert előállítottak, illetve őrizetbe vettek.

Az elkövetőt a nagyszabású rendőrségi akció ellenére egyelőre nem sikerült elfogni. A nyomozók videófelvételeket elemeznek, és továbbra is várják a szemtanúk jelentkezését.

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