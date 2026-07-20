Megkéselte szállásadóját egy férfi Prügyön

Emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 33 éves férfival szemben, aki egy késsel megszúrta szállásadóját.

Elfogták a késelő férfit

Fotó: police.hu

A férfi július 18-án a kora esti órákban egy prügyi házban szóváltásba keveredett szállásadónőjével, akit egy késsel fenyegetett meg – írja a police.hu.

Ezt követően a házigazda meg akarta védeni élettársát, így közbe lépett, de ekkor a támadó megszúrta őt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette a támadó férfit, és előterjesztést tett letartóztatására is.

Késelés Fóton

A fóti nő és férje is rendszeresen italozott: az egyik ilyen alkalommal olyannyira elfajult köztük a vita, hogy a vádlott egy késsel rátámadt a párjára és hasba szúrta. A nő ezután hívta ki a mentőket és a rendőrséget is.