Kettős gyilkosság miatt emeltek vádat egy férfi ellen Angliában

Kettős gyilkosság miatt emeltek vádat egy 58 éves férfi ellen, miután két ember holttestét találták meg egy családi házban az angliai St Leonards-on-Sea településen – számolt be róla a Daily Mail.

A kettős gyilkosság helyszínén továbbra is rendőrségi helyszínelés zajlik (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Mit lehet tudni a kettős gyilkosságról?

A rendőrséget június 30-án, kedden hajnalban riasztották egy Seven Acre Close-i ingatlanhoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi és egy nő megsérült. A helyszínre érkező rendőrök a házban megtalálták a 66 éves Adrian Horton és a 46 éves Uschi Schild holttestét. A hozzátartozóikat értesítették.

A rendőrök röviddel később őrizetbe vették az 58 éves, állandó lakcímmel nem rendelkező Sean Grayt egy közeli címen. A hatóságok pénteken közölte, hogy a férfi ellen két rendbeli emberölés miatt vádat emeltek.

A nyomozást vezető rendőrfőfelügyelő azt mondta, a hatóságok jelenlegi információi szerint a gyanúsított és a két áldozat ismerték egymást, ezért egyelőre nem keresnek más személyt az ügyben. Hozzátette, hogy a nyomozás továbbra is gyors ütemben zajlik, miközben a rendőrök a halálesetek pontos körülményeit próbálják feltárni. A helyszínen és annak környezetében továbbra is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

A környéken élők korábban arról számoltak be, hogy a holttestek megtalálását megelőző este veszekedést hallottak az ingatlanból.

A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek az ügyről, illetve térfigyelő kamera-, videócsengő-, mobiltelefon- vagy fedélzeti kamera-felvételt tudnak átadni a nyomozóknak.