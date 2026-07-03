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kettős gyilkosság

Kettős gyilkosság miatt emeltek vádat egy férfi ellen Angliában

28 perce
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Vádat emeltek egy 58 éves férfi ellen, miután két ember holttestére bukkantak egy angliai lakóházban. A kettős gyilkosság ügyében a rendőrség szerint a gyanúsított ismerte az áldozatokat, a nyomozás továbbra is tart.
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Kettős gyilkosság miatt emeltek vádat egy 58 éves férfi ellen, miután két ember holttestét találták meg egy családi házban az angliai St Leonards-on-Sea településen – számolt be róla a Daily Mail.

A kettős gyilkosság helyszínén továbbra is rendőrségi helyszínelés zajlik (képünk illusztráció) Fotó: Pexels
A kettős gyilkosság helyszínén továbbra is rendőrségi helyszínelés zajlik (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

Mit lehet tudni a kettős gyilkosságról?

A rendőrséget június 30-án, kedden hajnalban riasztották egy Seven Acre Close-i ingatlanhoz, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi és egy nő megsérült. A helyszínre érkező rendőrök a házban megtalálták a 66 éves Adrian Horton és a 46 éves Uschi Schild holttestét. A hozzátartozóikat értesítették.

A rendőrök röviddel később őrizetbe vették az 58 éves, állandó lakcímmel nem rendelkező Sean Grayt egy közeli címen. A hatóságok pénteken közölte, hogy a férfi ellen két rendbeli emberölés miatt vádat emeltek. 

A nyomozást vezető rendőrfőfelügyelő azt mondta, a hatóságok jelenlegi információi szerint a gyanúsított és a két áldozat ismerték egymást, ezért egyelőre nem keresnek más személyt az ügyben. Hozzátette, hogy a nyomozás továbbra is gyors ütemben zajlik, miközben a rendőrök a halálesetek pontos körülményeit próbálják feltárni. A helyszínen és annak környezetében továbbra is fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

A környéken élők korábban arról számoltak be, hogy a holttestek megtalálását megelőző este veszekedést hallottak az ingatlanból.

A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek az ügyről, illetve térfigyelő kamera-, videócsengő-, mobiltelefon- vagy fedélzeti kamera-felvételt tudnak átadni a nyomozóknak.

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