Eldőlt, nem nyomoznak tovább az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében

Elutasította a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az újdörögdi kézigránát-baleset sérültjének azon panaszát, amelyet az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntető döntés ellen nyújtott be. A határozat kézbesítésétől számított két hónapon belül a sértett pótmagánvádlóként léphet fel az ügyben – közölte a KNYF csütörtökön. A súlyos baleset 2025 márciusában történt a Magyar Honvédség gyakorlóterén, ahol kormánytisztviselők számára szerveztek önkéntes honvédelmi kiképzést. A kézigránátdobó-gyakorlat során egy éles kézigránát robbant fel egy 29 éves nő kezében, aki a tragédia következtében mindkét kezét elveszítette.

Mindkét kezét elveszítette egy 29 éves nő az újdörögdi kézigránát-balesetben Fotó: illusztráció/Pexels

Nem történt bűncselekmény, de súlyos hibák vezettek az újdörögdi kézigránát-balesethez

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség korábban bűncselekmény hiányában szüntette meg a foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást.

A sértett jogi képviselője panaszában megkérdőjelezte a résztvevők felkészítésének alaposságát és szabályosságát, emellett vitatta az államigazgatási dolgozóknak szervezett „Adaptív Védelem” elnevezésű önkéntes alapkiképzési program indokoltságát és alkalmasságát is.

A KNYF felülvizsgálata alapján a regionális nyomozó ügyészség kellő alapossággal vizsgálta meg a kiképzésre és az eszközhasználatra vonatkozó szabályok betartását. A hatóság megállapította, hogy bár történt szabályszegés, a feltárt hiányosságok és a baleset között nem áll fenn olyan közvetlen ok-okozati összefüggés, amely büntetőjogi felelősséget alapozna meg.

A főügyészség rámutatott: nem az ő feladata a program indokoltságának felülvizsgálata. Büntetőjogi szempontból nem magának a képzésnek a léte okozta a robbanást, hanem a sértett – a határozatban részletesen leírt – önhibáján kívüli fegyverkezelési hibája. A baleset közvetlen oka az volt, hogy a kézigránát nem megfelelő kezelése során a biztosítókar felengedésre került.

Hiányosságokat tártak fel a kiképzés szervezettségében

A KNYF megállapította, hogy a nyomozó ügyészség a tényállást megfelelően tisztázta, és nincs olyan további eljárási cselekmény, amely érdemi bizonyítékot hozna. Mivel nincs olyan személy, akivel szemben a bűncselekmény megalapozott gyanúja megállapítható lenne, a nyomozást megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére sincs lehetőség. A panaszos maga sem nevezett meg konkrét felelőst, és új tényt sem terjesztett elő.