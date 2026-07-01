Kiszökött kutyát gázolt el egy autós Szigetszentmiklóson, jött a bírság

A Pest Vármegyei Főügyészség állatvédelmi feladatai körében kezdeményezte a járási főállatorvos eljárását egy férfival szemben, miután egy kiszökött kutya elpusztult egy balesetben.

A kiszökött kutya elpusztulása után az illetékes állatvédelmi hatóság bírságot szabott ki (A kép illusztráció)

Fotó: Pexels

A közlemény szerint a férfi egy előző nap talált ebet fogadott be. Amikor szigetszentmiklósi otthona előtt beszállt egy gépkocsiba, nem csukta be megfelelően a kaput, ezért az állat kiszökött az utcára.

A kutya a gépkocsi jobb első részének takarásába került, így a jármű vezetője nem észlelte.

Az autó elindult, a jobb hátsó kerék áthaladt az állat testén, amely a sérülések következtében elpusztult.

Mit ír elő az állatvédelmi törvény?

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat ne szökhessen el. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha az érintett csupán talált állatról gondoskodik. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi megszegte ezt a kötelezettségét, ezért kezdeményezte az illetékes állatvédelmi hatóság eljárását.

Az eljárás eredményeként a járási főállatorvos 450 ezer forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a férfit.

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az állatok felelős tartása nemcsak erkölcsi, hanem jogi kötelezettség is, amely az állat biztonságának biztosítását és a szökés megakadályozását is magában foglalja.