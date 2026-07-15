Sorra tűnnek el a Kolodko-szobrok a fővárosból, legutóbb Drakulának veszett nyoma

A Kolodko Mihály (Mykhailo Kolodko) anyai ágon magyar származású, kárpátaljai szobrászművész kezei közül kikerülő apró, bronzba öntött miniszobrok mára Ungvár mellett Budapest és több más magyar város védjegyévé váltak. Az elmúlt években a „kolodkózás”, vagyis a miniszobrok felkutatása a fővárosban élők és a turisták körében is az egyik legnépszerűbb alternatív városnéző programmá vált. Az alkotásokat az emberek hamar a szívükbe zárták, télen pici sálakat, sapkákat kötnek nekik, nyáron pedig apró kiegészítőkkel díszítik őket.

A Lugosi Bélát Drakula grófként ábrázoló miniszobrot Kolodko Mihály 2023 májusában helyezte el a Vajdahunyad vár tövében Fotó: Origo

Ám mivel a gerillaszobrok többsége fizikai védelem nélkül kerül ki az utcára, sajnos gyakran válnak tolvajok, vandalizmus vagy politikai akciók áldozatává. Július elején a Marcel Duchamp 1917-es, Forrás című műve előtt tisztelgő, piszoárt ábrázoló alkotásnak kelt lába a Vajdahunyad vára melletti sétány támfaláról, majd néhány napra rá a Lugosi Bélát olvasgató Drakulaként ábrázoló bronz miniszobor is eltűnt a városligeti csónakázótó partjáról – számoltak be a Kolodko Mini Szobrok Facebook-csoportban.

Milyen Kolodko-szobrokat loptak el vagy rongáltak meg?

Összeszedtük a legemlékezetesebb Kolodko-szobor eltűnési eseteket:

Az usánka és a fejsze esete

Lisa Simpson „kiszabadítása”

A Szomorú tank bánata

Süsü, a sárkány eltűnése

Gombóc Artúr tihanyi „pihenője”

Az usánka és a fejsze esete

A művész 2019 őszén helyezett el Budapesten, a Szabadság téri szovjet emlékmű közelében egy vörös csillagos usánka szobrot egy díszpárnán. Az alkotás heves vitát váltott ki, végül Fülöp Erik, a Mi Hazánk akkori országgyűlési képviselője – félreértve Kolodko ironikus reflexióját, és önkényuralmi jelképnek vélve a művet – egy fejszével leverte a helyéről, majd a Dunába dobta.

Néhány hétre rá a szobrászművész az usánka helyére egy újabb miniszobrot helyezett el: egy apró bronz fejszét a díszpárnán, ezzel a zseniális megoldással zárva le a vitát. Később a fejfedő békalábakat növesztve mászott vissza a partra, azóta a Parlament előtti rakpart lépcsőjén pihen.

Így alkalmazkodott az usánka a vizes körülményekhez (Fotó: Kolodko Art)

Lisa Simpson „kiszabadítása”

A népszerű animációs sorozat, a Simpson család okos és lázadó karakterét ábrázoló szobrot, aki Jeanne d’Arc-ként ábrázolva, egy villanypóznához volt kötözve, nem sokkal a kihelyezése után, 2020-ban ellopták a fővárosi Jászai Mari térről.