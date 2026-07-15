Sorra tűnnek el a Kolodko-szobrok a fővárosból, legutóbb Drakulának veszett nyoma

A Kolodko Mihály (Mykhailo Kolodko) anyai ágon magyar származású, kárpátaljai szobrászművész kezei közül kikerülő apró, bronzba öntött miniszobrok mára Ungvár mellett Budapest és több más magyar város védjegyévé váltak. Az elmúlt években a „kolodkózás”, vagyis a miniszobrok felkutatása a fővárosban élők és a turisták körében is az egyik legnépszerűbb alternatív városnéző programmá vált. Az alkotásokat az emberek hamar a szívükbe zárták, télen pici sálakat, sapkákat kötnek nekik, nyáron pedig apró kiegészítőkkel díszítik őket.
Ám mivel a gerillaszobrok többsége fizikai védelem nélkül kerül ki az utcára, sajnos gyakran válnak tolvajok, vandalizmus vagy politikai akciók áldozatává. Július elején a Marcel Duchamp 1917-es, Forrás című műve előtt tisztelgő, piszoárt ábrázoló alkotásnak kelt lába a Vajdahunyad vára melletti sétány támfaláról, majd néhány napra rá a Lugosi Bélát olvasgató Drakulaként ábrázoló bronz miniszobor is eltűnt a városligeti csónakázótó partjáról – számoltak be a Kolodko Mini Szobrok Facebook-csoportban.
Milyen Kolodko-szobrokat loptak el vagy rongáltak meg?
Összeszedtük a legemlékezetesebb Kolodko-szobor eltűnési eseteket:
- Az usánka és a fejsze esete
- Lisa Simpson „kiszabadítása”
- A Szomorú tank bánata
- Süsü, a sárkány eltűnése
- Gombóc Artúr tihanyi „pihenője”
Az usánka és a fejsze esete
A művész 2019 őszén helyezett el Budapesten, a Szabadság téri szovjet emlékmű közelében egy vörös csillagos usánka szobrot egy díszpárnán. Az alkotás heves vitát váltott ki, végül Fülöp Erik, a Mi Hazánk akkori országgyűlési képviselője – félreértve Kolodko ironikus reflexióját, és önkényuralmi jelképnek vélve a művet – egy fejszével leverte a helyéről, majd a Dunába dobta.
Néhány hétre rá a szobrászművész az usánka helyére egy újabb miniszobrot helyezett el: egy apró bronz fejszét a díszpárnán, ezzel a zseniális megoldással zárva le a vitát. Később a fejfedő békalábakat növesztve mászott vissza a partra, azóta a Parlament előtti rakpart lépcsőjén pihen.
Lisa Simpson „kiszabadítása”
A népszerű animációs sorozat, a Simpson család okos és lázadó karakterét ábrázoló szobrot, aki Jeanne d’Arc-ként ábrázolva, egy villanypóznához volt kötözve, nem sokkal a kihelyezése után, 2020-ban ellopták a fővárosi Jászai Mari térről.
A sárga művet sokáig nem pótolták, a budapesti folklórban és a rajongói fórumokon az a kedves magyarázat terjedt el, hogy „valakinek végre sikerült kiszabadítania Lisát a fogságból”. Két éve az alkotó mégis úgy döntött, hogy ismét kiönti a szobrot, amit egy új helyszínen, a Fővám tér közelében helyezett ki.
A Szomorú tank bánata
Az 1956-os forradalomra emlékező, lekonyult csövű kis harckocsit, oldalán a „Ruszkik haza!” felirattal 2018-ban, a kihelyezése után nem sokkal ellopták a Duna-parti kőkorlátról.
Az eltűnést követően Kolodko Mihály apró módosításokkal újra elkészítette a tankot és megerősített tartó szerkezettel visszahelyezte a Bem rakpartra, a Parlament épületével szemközt. Így a jelenleg a Batthyány téri villamosmegálló közelében, a Kossuth híd emlékkőnél megtekinthető harckocsi már a második példány.
Süsü, a sárkány eltűnése
Nem sokáig láthatták a rajongók a gerillaszobrász egyik legnépszerűbb alkotását, amely a Süsü, a sárkány jelmezébe bújt Bodrogi Gyulát ábrázolta. A miniszobor 2020 áprilisában jelent meg a Szabadság téren, az egykori tévészékház falán, 2021 januárjában azonban nyoma veszett.
Sajnos azóta is csak a hűlt helyét találni a kőkorláton, és bár a rajongók reménykedtek a pótlásában, Süsü egyelőre nem került vissza születésének helyszínére, a Szabadság térre.
Gombóc Artúr tihanyi „pihenője”
A tihanyi apátsághoz vezető Pisky sétányról 2023 januárjában szőrén-szálán eltűnt a csokoládéimádó duci madár,
Gombóc Artúr széttárt szárnyú szobra, amelyhez a turisták rendszeresen Balaton szeleteket vittek ajándékba.
Nagy volt az ijedtség, hogy az alkotás fémgyűjtők vagy vandálok áldozata lett.
Szerencsére kiderült, hogy nem vandalizmus vagy lopás történt, csupán meglazult a szobor rögzítése. Ezért a helyi turisztikai szervezet jelzésére maga a művész vitte el restaurálni, így került vissza áprilisban a helyére.