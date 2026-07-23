Életveszélyes manőver Magyarországon: kerékpárúton kerülte ki a torlódást egy autós

Két, egymástól független fedélzeti kamerás felvétel olyan közlekedési szabálytalanságokat örökített meg, amelyek komoly kockázatot jelentettek a közlekedés résztvevőire.

A fedélzeti kamera a szombathelyi Petőfi-telepnél rögzítette a közlekedési szabálytalanságot

Fotó: Videa

Szombathelyen egy sofőr a kerékpárúton haladva kerülte ki a kialakult kocsisort

Az első eset Szombathelyen, a Petőfi-telepnél történt, ahol útépítési munkák miatt hosszabb járműsor alakult ki.

A felvételt készítő autós beszámolója szerint egy Daewoo Matiz vezetője nem akarta kivárni a torlódás végét, ezért lehajtott a kerékpárútra, és azon haladva előzte végig a várakozó járműveket.

A beküldő szerint a sofőr a padkán áthaladva hajtott fel a kerékpárútra, majd azon kerülte ki a torlódásban várakozó járműveket – számolt be az esetről a Bpiautosok.hu

Győrben gyalogos került veszélybe egy kijelölt gyalogátkelőhelynél

A második felvétel 2026. július 10-én készült Győrben, az Ipar utcában.

A fedélzeti kamerát használó autós megállt egy kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy elsőbbséget adjon az áthaladó gyalogosnak. Közben azonban a visszapillantó tükörben észrevette, hogy a belső sávban érkező jármű feltehetően nem készül megállni.

Mivel a gyalogos éppen átkelt volna az úttesten, az autós dudaszóval figyelmeztette a veszélyre. Elmondása szerint a gyalogos nem nézett balra, ezért könnyen súlyos baleset történhetett volna, ha nem sikerül időben jeleznie.