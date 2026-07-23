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közúti baleset

Egy hét alatt 17 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból Borsodban, négy baleset is történt

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Négy alkalommal is ittas járművezető okozott ütközést Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyetlen hét alatt. A közúti balesetek mellett a rendőrök további 17 ittas és egy bódult sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, mielőtt baj történt volna.
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közúti balesetbódult sofőrittas vezetésMagyarország

Négy közúti balesetet okoztak ittas járművezetők Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain július 13. és 19. között – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A közúti baleseteket egy ittas rolleres, egy ittas kerékpáros és még két ittas járművezető okozta – A kép illusztráció Fotó: Pexels
A közúti baleseteket egy ittas rolleres, egy ittas kerékpáros és még két ittas járművezető okozta – A kép illusztráció
Fotó: Pexels

A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban összesen négy olyan közlekedési baleset történt, amelyet ittas sofőr okozott. Emellett a járőrök még időben kiszűrtek a forgalomból 17 ittas és egy bódult járművezetőt, mielőtt balesetet idézhettek volna elő.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közölte, hogy a nyári időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas és bódult vezetők ellenőrzésére. Hangsúlyozták, hogy az ilyen állapotban közlekedő járművezetők jelentős kockázatot jelentenek a közlekedés biztonságára.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés nemcsak súlyosan veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét, hanem büntetőjogi következményekkel is járhat, bírósági eljárást vonhat maga után.

A közlekedésrendészeti szakemberek ismét arra kérik a járművezetőket, hogy alkohol vagy kábítószer hatása alatt ne üljenek volán mögé, mert ezzel saját és mások életét is veszélybe sodorják.

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