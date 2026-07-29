Több mint fél kiló kristályt találtak egy közúti ellenőrzés során Debrecenben

Bruttó 558 gramm kábítószergyanús kristályt foglaltak le a készenléti rendőrök július 25-én Debrecenben. Az ügyben két férfit és egy nőt hallgattak ki gyanúsítottként, egyiküket később letartóztatták.
A Készenléti Rendőrség debreceni egysége a Sámsoni utcában figyelt fel egy feltűnően lassan haladó Skodára, amelynek vezetője igyekezett a rendőrautó holtterében maradni. Az egyenruhások ezért megállították a járművet és igazoltatták a benne ülőket.
A sofőr és két utasa már az igazoltatáskor zavartan viselkedett, az autó átvizsgálása közben pedig mindhárman egyre feszültebbé váltak, és ellentmondásos válaszokat adtak a rendőrök kérdéseire.
Több mint fél kiló kristály volt az ülés alatt
A rendőrök a jobb első ülés alatt, egy szatyorban fehér, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak. A sofőr ruházatának átvizsgálásakor pedig további fehér, kristályos törmelék került elő: az egyik adagot egy áruházi nyugtába, a másikat alufóliába csomagolták.
A 27 éves sofőr elismerte, hogy a nála talált anyag kábítószer, amelyet saját használatra vásárolt. Az ülés alatt talált, bruttó 558 grammos mennyiségről ugyanakkor azt mondta, nem tudja, hogyan került az autóba. A másik férfi és a nő szintén tagadta, hogy tudomása lenne róla.
Az autóban egy jegyzetfüzetet is találtak, amelyben nevek, személyes adatok, telefonszámok és különböző összegek szerepeltek.
A készenléti rendőrök mindhárom embert mintavételre állították elő, majd a Debreceni Rendőrkapitányságon hallgatták ki őket. A nyomozók mindhármukat kábítószer birtoklásával gyanúsították meg.
A debreceni rendőrök vizsgálják, honnan származhatott a lefoglalt anyag, valamint azt is, hogy mi volt vele a gyanúsítottak célja.
A 31 éves férfi utast bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig azóta elrendelte a letartóztatását. A másik két gyanúsított szabadlábon védekezik.