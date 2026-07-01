Naponta járt kristályért egy dílerhez egy tinédzser – vádat emeltek

A vádirat szerint a férfi és egy barátja 2024 szeptemberétől lajosmizsei lakóhelyükön árulta a „kristály” fantázianevű új pszichoaktív anyagot. Az drogot alufóliába csomagolva, 0,1 grammos adagokban értékesítették.

A lefoglalt „kristály”

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség tájékoztatása szerint a két férfinak három vevője volt. Ketten rendszeresen vásároltak tőlük: egyikük naponta két csomagot, míg a másik – egy kiskorú – naponta egy csomagot vett közel fél éven keresztül.

A férfi társa 2025 áprilisában a vádlott megbízásából Örkényből Lajosmizsére tartott autóval, amikor a rendőrök megállították. Az intézkedés során 17 csomag „kristályt” foglaltak le nála.

A vádlottat 2025 júniusában fogták el, majd őrizetbe vették. Társával szemben az eljárást a nyomozás lezárása előtt elkülönítették.

Milyen büntetést indítványozott az ügyészség?

A járási ügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfit az alábbi bűncselekményekkel vádolja:

bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével;

bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza.