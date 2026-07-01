Naponta járt kristályért egy dílerhez egy tinédzser – vádat emeltek

A vádirat szerint a férfi és egy barátja 2024 szeptemberétől lajosmizsei lakóhelyükön árulta a „kristály” fantázianevű új pszichoaktív anyagot. Az drogot alufóliába csomagolva, 0,1 grammos adagokban értékesítették.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a két férfinak három vevője volt. Ketten rendszeresen vásároltak tőlük: egyikük naponta két csomagot, míg a másik – egy kiskorú – naponta egy csomagot vett közel fél éven keresztül.
A férfi társa 2025 áprilisában a vádlott megbízásából Örkényből Lajosmizsére tartott autóval, amikor a rendőrök megállították. Az intézkedés során 17 csomag „kristályt” foglaltak le nála.
A vádlottat 2025 júniusában fogták el, majd őrizetbe vették. Társával szemben az eljárást a nyomozás lezárása előtt elkülönítették.
Milyen büntetést indítványozott az ügyészség?
A járási ügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló férfit az alábbi bűncselekményekkel vádolja:
- bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével;
- bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével.
Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza.