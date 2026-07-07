Bilincsben vittek el egy 30 éves férfit, aki egy 13 éves lány hálószobája előtt kukkolt

Egy kukkoló miatt riasztották a rendőröket az ausztráliai Queensland államban, miután egy 30 éves férfi egy 13 éves lány hálószobájának ablaka előtt vettek észre. A gyanúsítottat végül egy szomszéd tartotta vissza a rendőrség kiérkezéséig — számolt be róla a Daily Mail.
Az eset július 1-jén, szerda este történt Meridan Plains településen. Egy helyi nő észrevette, hogy egy kapucnis férfi a szomszédos ház egyik hálószobájának ablaka előtt áll. A szobában egy 13 éves lány számítógépezett, és nem tudott arról, hogy valaki kívülről figyeli.
A nő azonnal szólt élettársának, Chad Hilliernek, aki kirohant a házból, majd zseblámpával átkutatta a környéket. A férfi elmondása szerint a gyanúsított egy kültéri klímaberendezés mögött próbált elrejtőzni, majd menekülni akart, de elesett.
A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy a szomszéd a rendőrök megérkezéséig a földön tartotta a gyanúsítottat.
Vádat emeltek a 30 éves kukkoló ellen
A queenslandi rendőrség közlése szerint egy 30 éves férfit két rendbeli birtokháborítással, valamint a magánélet megsértésével kapcsolatos bűncselekmény miatt emeltek vád alá.
A lány édesanyja azt mondta, lánya az eset óta megrendült, és nehezen dolgozza fel a történteket. Hozzátette, különösen felkavarónak tartja, hogy gyermeke mit sem sejtett arról, hogy valaki az ablaka előtt áll.