Négyéves gyermek vesztette életét egy kutyatámadásban, a kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani

Kutyatámadás következtében meghalt egy négyéves gyermek a németországi Szász-Anhalt tartományban található Osternienburger Land község területén szerdán délután.

A gyermek a kutyatámadás helyszínén életét vesztette (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermeket egy kutya többször megharapta. A helyszínre riasztott mentőorvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.

Mit lehet tudni a kutyatámadás körülményeiről?

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogyan történt az eset, illetve azt sem, hogy ki volt a kutya gazdája. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia körülményeinek tisztázása folyamatban van.

A támadás után az állatot egy menhelyre szállították.

A Focus közlése szerint a gyermek édesanyjáról szakemberek gondoskodtak.