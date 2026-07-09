Négyéves gyermek vesztette életét egy kutyatámadásban, a kiérkező orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani

Tragikus eset történt a németországi Szász-Anhalt tartományban, ahol egy négyéves gyermek életét vesztette. A kutyatámadás a Drosa nevű településen történt, a hatóságok egyelőre vizsgálják a körülményeket.
Kutyatámadás következtében meghalt egy négyéves gyermek a németországi Szász-Anhalt tartományban található Osternienburger Land község területén szerdán délután.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermeket egy kutya többször megharapta. A helyszínre riasztott mentőorvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.
Mit lehet tudni a kutyatámadás körülményeiről?
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogyan történt az eset, illetve azt sem, hogy ki volt a kutya gazdája. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia körülményeinek tisztázása folyamatban van.
A támadás után az állatot egy menhelyre szállították.
A Focus közlése szerint a gyermek édesanyjáról szakemberek gondoskodtak.
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