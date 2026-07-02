Tűz ütött ki egy Alzheimer-kóros nő házában, videócsengő mentette meg az életét

Egy 87 éves, Alzheimer-kórban szenvedő asszony életét mentették meg szomszédai az angliai Leicestershire megyében, miután tűz ütött ki az otthonában. A lakástűz késő este keletkezett, miközben a nő aludt számolt be róla a Daily Mail.

A lakástűz után súlyosan megrongálódott az angliai családi ház (képünk illusztráció)

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Mi okozta a lakástűz kialakulását?

A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz a ház konyhájában keletkezhetett, feltehetően elektromos hiba miatt. A szomszédok vették észre a lángokat és a füstöt, majd azonnal a házhoz siettek, hogy segítséget nyújtsanak.

Az idős nő lánya, Suzanne Wright a Ring videócsengő értesítésére ébredt fel, mivel a rendszer mozgást érzékelt az édesanyja házánál. A telefonján keresztül először azt hitte, hogy ismeretlenek próbálnak betörni az ingatlanba, később azonban felismerte, hogy a szomszédok igyekeznek bejutni a házba a bent rekedt asszony megmentése érdekében.

A nő a videócsengő kétirányú hangkapcsolatán keresztül elmondta, hol található a kulcsszéf, valamint megadta annak nyitókódját. A szomszédok ezután bejutottak az épületbe, felmentek az emeletre, felébresztették az alvó asszonyt, majd biztonságban kivezették az égő házból.

A lánya elmondása szerint édesanyja nem hallotta a füstérzékelők riasztását, mert lefekvés előtt kivette a hallókészülékeit, ezért nem szerzett tudomást a tűzről.

A mentésben részt vevő szomszédok beszámolója szerint a házat sűrű füst töltötte meg, ami jelentősen megnehezítette a bejutást és a tájékozódást. Az idős nőt végül sikerült sértetlenül kimenekíteni.

A tűz jelentős károkat okozott a háromszobás családi ház földszintjén, amely nagyrészt kiégett. Az asszony átmenetileg a lányánál lakik, amíg otthonát helyre nem állítják.

A Leicestershire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat közleményben hangsúlyozta, hogy bár a szomszédok bátor fellépése életet mentett, a lakosságnak nem javasolják, hogy égő épületekbe lépjen be, mert a füst belélegzése rövid idő alatt súlyos sérüléseket vagy életveszélyes állapotot okozhat.