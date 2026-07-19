Hozzátartozói vitték ki az idős lakót a tűzből Nógrádban, de már nem tudták megmenteni az életét

Idős ember halt meg lakástűzben Tereskén szombaton éjszaka – közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel.

Halálos lakástűz a Nógrád vármegyei Tereskén (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kapás Márton elmondta: szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy Bem utcai családi ház egyik belső szobájában tűz keletkezett, a kanapé gyulladt ki.

A kiérkező rétsági tűzoltók tüzet már nem észleltek, átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az épületet.

A szóvivő elmondta azt is, hogy a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a tűzoltók megérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.