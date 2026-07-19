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tűz

Hozzátartozói vitték ki az idős lakót a tűzből Nógrádban, de már nem tudták megmenteni az életét

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Lakástűzben vesztette életét egy idős ember Nógrád vármegyében. A lakót a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett a lakástűzben, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.
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tűzfüstmérgezéslakástűzhalálos áldozat

Idős ember halt meg lakástűzben Tereskén szombaton éjszaka – közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel.

Halálos lakástűz a Nógrád vármegyei Tereskén
Halálos lakástűz a Nógrád vármegyei Tereskén (A kép illusztráció.)
Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kapás Márton elmondta: szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy Bem utcai családi ház egyik belső szobájában tűz keletkezett, a kanapé gyulladt ki.

A kiérkező rétsági tűzoltók tüzet már nem észleltek, átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az épületet.

A szóvivő elmondta azt is, hogy a ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a tűzoltók megérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Elektromos kerékpár okozhatott tüzet egy háznál, 13 éves fiú vesztette életét

Egy 13 éves fiú vesztette életét, miután kigyulladt egy családi ház az angliai Blackpoolban. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják, a hatóságok szerint egy elektromos kerékpár vagy annak töltője okozhatta a tragédiát.

Lakástűzben vesztették többen az életüket egy idősek otthonában

Legalább 12 ember életét vesztette, miután tűz ütött ki egy idősek otthonában Srí Lankán júniusban. A lakástűzben nyolc ember megsebesült, a hatóságok vizsgálják az esetet.

 

 

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