Több száz illegális légfegyver miatt csaptak le a józsefvárosi piacon

Mint írták, a rendőrség még tavaly indított eljárást lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt, miután olyan információk jutottak el hozzájuk, hogy egy örmény férfi a Józsefvárosi piacon, egy szerszámboltban lőfegyvereket tart és nagy tételben árusít is.

Lebuktak a józsefvárosi piacon, tiltott légfegyvereket árusítottak. Fotó: MediaWorks

Illegális légfegyverek miatt vonultak ki a hatóságok a józsefvárosi piacra

A nyomozás során kiderült, hogy a légfegyvereket egy 38 éves Pest megyei férfi vásárolta meg Lengyelországban és 49 éves Heves megyei társával hozta Magyarországra, a fővárosi piacon pedig egy 55 éves örmény állampolgár árulta.

A hatóság végül a szlovák-magyar határon, a Migléc-Tornyosnémeti átkelőnél fogta el a két szállítót, az általuk vezetett teherautókban 122, a 38 éves férfi Pest megyei ingatlanjaiban 91, míg a piaci szerszámboltban 151 légfegyvert találtak. A hat helyszínen végzett házkutatás során lefoglaltak még egy tehergépkocsit, valamint több mint nyolcmillió forintot és több mint húszezer eurót.

A közlemény szerint a lefoglalt légfegyverek között „az első vizsgálat alapján több sűrített levegős technológiával működő, a bűncselekményi határértéket akár többszörösen is meghaladó csőtorkolati energiával rendelkező modellek is voltak.

A légfegyverek legálisan megvásárolhatók Lengyelországban 17 J csőtorkolati energia alatt, de Magyarországon az eltérő jogi szabályozás miatt 7,5 J csőtorkolati energia felett éles lőfegyvernek minősülnek. A lefoglalt teljes fegyverarzenál jogi megítélése szakértői kérdés

– jegyezték meg.

A három férfit előállításukat követően lőfegyverrel visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként – közölte a rendőrség.