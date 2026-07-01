Elképesztő trükkel akart olcsón Legót szerezni a boltban a magyar polgármester

Jogerős bírósági ítélet született annak a polgármesternek az ügyében, aki a gyanú szerint hónapokon át rendszeresen sárgarépaként árazott be drága árucikkeket egy egri áruház önkiszolgáló pénztárában – olvasható az Ügyészség oldalán. Az Egri Járási Ügyészség gyorsított eljárásban, közvetlenül a bíróság elé állította a férfit, miután 2026 májusában lebukott a biztonsági őröknél. Utolsó akciója során édességeket, mosóport és három doboz Legót pakolt a kosarába mintegy 50 ezer forint értékben, ám a kasszához érve a valódi vonalkódok helyett a termékeket a mérlegre téve a sárgarépa kódját ütötte be. Így a valódi végösszeg töredékét, még 2000 forintot sem fizetett a kosár tartalmáért, mielőtt a biztonsági szolgálat feltartóztatta.

A biztonsági kamera felvételén jól látható, ahogy a polgármester a Legó dobozokat sárgarépaként üti be az önkiszolgáló kasszánál

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Sárgarépának álcázta a Legót

A nyomozás során kiderült, hogy nem egyedi esetről volt szó: a politikus 2026 februárjától kezdődően összesen hat alkalommal játszotta el ugyanezt a trükköt ugyanabban az egri üzletben. A módszere mindannyiszor megegyezett, a valós árucikkek – köztük különböző játékok, élelmiszerek és technikai eszközök – helyett szisztematikusan a lédig sárgarépa kódját használta.

A sorozatos csalással okozott teljes kár meghaladta a 100 ezer forintot, amiből a tettenérésnek köszönhetően végül közel 50 ezer forint térült meg.

Az Egri Járásbíróság teljes mértékben helyt adott a járási ügyészség indítványának, így a folytatólagosan elkövetett, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt bűnösnek talált polgármesterre pénzbüntetést szabott ki, valamint kötelezte a fennmaradó kár megtérítésére. Mivel a felek tudomásul vették a döntést, az ítélet azonnal jogerőre emelkedett. Az esetről az áruház biztonsági kamerája is részletes felvételt készített, amelynek egyik pillanatképe pontosan rögzítette a trükközés pillanatát.