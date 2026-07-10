Gyilkosságot akadályozott meg egy lelkisegély szolgálat önkéntese

A lelkisegély szolgálathoz intézett telefonhívás nyomán emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség egy szigetszentmiklósi férfi ellen, aki a vád szerint édesanyja megölésére készült.

A szemlén készült fotón a vádlott híváslistája látható, amelyen több bejövő hívás szerepel a lelkisegély szolgálathoz

Fotó: Magyarország ügyészsége

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi alkohol- és nyugtatószer-függőségben szenvedett, emiatt rendszeresen konfliktusba került szüleivel és szomszédaival. Életét kilátástalannak tartotta, ezért elsősorban édesanyját okolta.

A férfi több alkalommal is felhívta a lelkisegély szolgálatot

A férfi 2025. szeptember 3-án több alkalommal is felhívta a lelkisegély szolgálatot, ahol névtelenül közölte az önkéntessel, hogy lőfegyvert szerez, fejbe lövi édesanyját, majd magával is végez. A szolgálat munkatársa megpróbálta lebeszélni a tervezett cselekményről, a férfi azonban továbbra is fenntartotta szándékát.

Az önkéntes igyekezett vonalban tartani a telefonálót, miközben egy hozzátartozója segítségével értesítette a rendőrséget. A bejelentést követően a rendőrök néhány órán belül elfogták a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés előkészületének bűntettével vádolja a férfit. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék hoz majd döntést.