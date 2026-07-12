Lezuhant egy kisrepülő Ausztriában, két halálos áldozatról tudni

Vasárnap lezuhant az alsó-ausztriai Gaming környékén egy kisrepülőgép, melynek fedélzetén négyen voltak. Ketten életüket vesztették, a másik két személy pedig súlyos sérülésekkel került kórházba.

A repülő lezuhant, két személy elhunyt a balesetben

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Lezuhant egy kisrepülő, zajlik a mentés

A Piper PA-28-as repülőgép egy erdős területre zuhant, a tragédia helyszínére kivonultak a tűzoltók, rendőrök, mentők és hegyi mentők. Megtalálták a roncsokat és az utasokat: a gép pilótája és egy nő a helyszínen életét vesztette, míg egy 41 éves férfi és egy 15 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett.

Az első hírek szerint a balesetet műszaki hiba okozhatta - írja a Kronen Zeitung.

Itt arról is írtunk, hogy a pakisztáni mentőcsapatok szerdán, egy mélytengeri kutatás során találták meg a nem sokkal korábban eltűnt Boeing 737-es teherszállító repülőgép roncsait. 12 órával azután kerültek elő a maradványok, hogy a géppel megszakadt a kapcsolat és Karacsi partjainál eltűnt.