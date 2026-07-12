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lezuhant

Lezuhant egy kisrepülő Ausztriában, két halálos áldozatról tudni

31 perce
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A tragédia az alsó-ausztriai Gaming közelében történt. A lezuhant gép roncsait, a halálos áldozatokat és két súlyos sérültet is megtaláltak.
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lezuhantAusztriakisrepülőgéphalálos áldozat

Vasárnap lezuhant az alsó-ausztriai Gaming környékén egy kisrepülőgép, melynek fedélzetén négyen voltak. Ketten életüket vesztették, a másik két személy pedig súlyos sérülésekkel került kórházba.

A repülő lezuhant, két személy elhunyt a balesetben
A repülő lezuhant, két személy elhunyt a balesetben
Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Lezuhant egy kisrepülő, zajlik a mentés

A Piper PA-28-as repülőgép egy erdős területre zuhant, a  tragédia helyszínére kivonultak a tűzoltók, rendőrök, mentők és hegyi mentők. Megtalálták a roncsokat és az utasokat: a gép pilótája és egy nő a helyszínen életét vesztette, míg egy 41 éves férfi és egy 15 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett.

Az első hírek szerint a balesetet műszaki hiba okozhatta - írja a Kronen Zeitung.

Itt arról is írtunk, hogy a pakisztáni mentőcsapatok szerdán, egy mélytengeri kutatás során találták meg a nem sokkal korábban eltűnt Boeing 737-es teherszállító repülőgép roncsait. 12 órával azután kerültek elő a maradványok, hogy a géppel megszakadt a kapcsolat és Karacsi partjainál eltűnt.

 

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