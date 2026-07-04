A Paraméter információi szerint holttestet találtak egy dunaszerdahelyi belvárosi, Lidl áruház parkolójában álló autóban.

Megrázó felfedezés a Lidl parkolójában: holttestet találtak egy autóban Fotó: Illusztráció - Unsplash

Rejtélyes haláleset a dunaszerdahelyi Lidl parkolójában

A portál szerint egy, a témával kapcsolatos Facebook-bejegyzés alatt olyan információk jelentek meg, amelyek szerint a holttest akár négy napja is a parkoló gépjárműben lehetett. Ugyanakkor kiemelik, hogy ezt egyelőre nem erősítették meg a hatóságok.

Peter Maďari, a járási tűzoltók ügyeletes tisztje azonban a Paraméter kérdésére azt megerősítette, hogy valóban sor került egy, a rendőrség és a tűzoltóság által közösen végrehajtott akcióra a szóban forgó helyszínen.

Szombaton, a délelőtti órákban a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínre érkezett, ezen kívül pedig az egyik dunaszerdahelyi temetkezési vállalat járműve is jelen volt.

A portál a történtekkel kapcsolatban kereste a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság illetékeseit. A megkeresésre Veronika Dachová szóvivő így válaszolt: