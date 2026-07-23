Kétmillió forintot loptak el és csaltak ki az idős esztergomi nőtől a duguláselhárítók

Kétmillió forintot szerzett meg lopással és átveréssel két bűnöző egy idős nőtől. Június 20-án a 32 éves É. András és társa duguláselhárítási munkára jelentkezett a 91 éves asszony esztergomi otthonánál.

Lopás és átverés áldozata lett az idős esztergomi nő

Fotó: Pixabay

Egyikük bement a fürdőszobába, míg a másik átkutatta a házat.

Meg is találta, amit keresett, az egyik fiókból, egy pénztárcából egymillió forintot vett ki. Majd anélkül, hogy bármilyen érdemi munkát végeztek volna, további egymillió forint munkadíjat kértek a nőtől, majd sietve távoztak.

A helyi rendőrök személyleírás alapján azonosították a két tolvajt, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki őket csalás és lopás bűntette miatt. Kutatás során 720 000 forintot foglaltak le tőlük.

A rendőrség a honlapján a hasonló esetek elkerülése érdekében az alábbi tanácsokat írja:

Mindig megbízható szakemberrel dolgoztassanak! Lehetőleg olyannal, akiről személyes tapasztalatot szereztek.

Mindig előre kell tisztázni a munka költségét!

Soha ne fizessen, amíg nem győződött meg arról, hogy a munkát megfelelően elvégezték!

Soha ne hagyjanak idegent felügyelet nélkül a lakásukban!

Ne tartsanak otthon nagy összegben pénzt! Ha mégis, tárolják széfben!

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