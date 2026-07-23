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lopás

Kétmillió forintot loptak el és csaltak ki az idős esztergomi nőtől a duguláselhárítók

59 perce
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Duguláselhárítás miatt hívta ki az idős nő a párost, nem sejtette, hogy át fogják verni. Lopással egymillió forintot, majd átveréssel még egy milliót szereztek meg tőle.
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lopáscsalásEsztergom

Kétmillió forintot szerzett meg lopással és átveréssel két bűnöző egy idős nőtől. Június 20-án a 32 éves É. András és társa duguláselhárítási munkára jelentkezett a 91 éves asszony esztergomi otthonánál.

idős nő, lopás
Lopás és átverés áldozata lett az idős esztergomi nő
Fotó: Pixabay

Egyikük bement a fürdőszobába, míg a másik átkutatta a házat.

Meg is találta, amit keresett, az egyik fiókból, egy pénztárcából egymillió forintot vett ki. Majd anélkül, hogy bármilyen érdemi munkát végeztek volna, további egymillió forint munkadíjat kértek a nőtől, majd sietve távoztak.

A helyi rendőrök személyleírás alapján azonosították a két tolvajt, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki őket csalás és lopás bűntette miatt. Kutatás során 720 000 forintot foglaltak le tőlük.

A rendőrség a honlapján a hasonló esetek elkerülése érdekében az alábbi tanácsokat írja:

  • Mindig megbízható szakemberrel dolgoztassanak! Lehetőleg olyannal, akiről személyes tapasztalatot szereztek.
  • Mindig előre kell tisztázni a munka költségét!
  • Soha ne fizessen, amíg nem győződött meg arról, hogy a munkát megfelelően elvégezték!
  • Soha ne hagyjanak idegent felügyelet nélkül a lakásukban!
  • Ne tartsanak otthon nagy összegben pénzt! Ha mégis, tárolják széfben!

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