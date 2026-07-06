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lovasbaleset

Lovasbaleset: szakértők mondták el, mi vezethetett a 20 éves Vanda halálához

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Szakértők szerint a lovak váratlan felágaskodását több tényező is kiválthatja. Lovasbalesetben vesztette életét egy 20 éves, tapasztalt versenyző, miután gyakorlás közben lova felágaskodott és ráesett.
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lovasbalesetSomogytragédia

Lovasbaleset következtében életét vesztette egy 20 éves, gyakorlott versenyző Somogy vármegyében. Vanda egyedül gyakorolt lovával, amikor az állat felágaskodott, majd elveszítette egyensúlyát és ráesett.

Szakértők szerint a lovasbaleset hátterében többféle ok is állhat (képünk illusztráció)
Szakértők szerint a lovasbaleset hátterében többféle ok is állhat (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Blikk információi szerint a fiatal nő, aki versenyre készült, súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták, majd kritikus állapotban kórházba szállították, ahol később meghalt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

A tragédia megrázta a lovas közösséget, mivel az áldozat hosszú évek óta lovagolt, versenyekre készült és tapasztalt versenyzőnek számított.

Lovasbaleset: mi vezethet ahhoz, hogy egy ló felágaskodik?

Lovasedzők szerint a lovak több okból is felágaskodhatnak. Ilyen lehet például:

  • hirtelen ijedtség vagy félelem;
  • fájdalom vagy kellemetlenség, például rosszul illeszkedő felszerelés miatt;
  • a feladat miatti frusztráció vagy ellenállás;
  • a fiatalabb vagy temperamentumos lovak fokozott izgatottsága;
  • korábban rögzült, tanult viselkedés.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ilyen helyzetek megfelelő felszereléssel és körültekintő gyakorlással sem mindig előzhetők meg teljes mértékben.

 

 

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