Lovasbaleset: szakértők mondták el, mi vezethetett a 20 éves Vanda halálához

Lovasbaleset következtében életét vesztette egy 20 éves, gyakorlott versenyző Somogy vármegyében. Vanda egyedül gyakorolt lovával, amikor az állat felágaskodott, majd elveszítette egyensúlyát és ráesett.
A Blikk információi szerint a fiatal nő, aki versenyre készült, súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták, majd kritikus állapotban kórházba szállították, ahol később meghalt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.
A tragédia megrázta a lovas közösséget, mivel az áldozat hosszú évek óta lovagolt, versenyekre készült és tapasztalt versenyzőnek számított.
Lovasbaleset: mi vezethet ahhoz, hogy egy ló felágaskodik?
Lovasedzők szerint a lovak több okból is felágaskodhatnak. Ilyen lehet például:
- hirtelen ijedtség vagy félelem;
- fájdalom vagy kellemetlenség, például rosszul illeszkedő felszerelés miatt;
- a feladat miatti frusztráció vagy ellenállás;
- a fiatalabb vagy temperamentumos lovak fokozott izgatottsága;
- korábban rögzült, tanult viselkedés.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ilyen helyzetek megfelelő felszereléssel és körültekintő gyakorlással sem mindig előzhetők meg teljes mértékben.