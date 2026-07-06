Lovasbaleset: szakértők mondták el, mi vezethetett a 20 éves Vanda halálához

Lovasbaleset következtében életét vesztette egy 20 éves, gyakorlott versenyző Somogy vármegyében. Vanda egyedül gyakorolt lovával, amikor az állat felágaskodott, majd elveszítette egyensúlyát és ráesett.

Szakértők szerint a lovasbaleset hátterében többféle ok is állhat (képünk illusztráció)

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A Blikk információi szerint a fiatal nő, aki versenyre készült, súlyos fejsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták, majd kritikus állapotban kórházba szállították, ahol később meghalt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli haláleset körülményeit.

A tragédia megrázta a lovas közösséget, mivel az áldozat hosszú évek óta lovagolt, versenyekre készült és tapasztalt versenyzőnek számított.

Lovasbaleset: mi vezethet ahhoz, hogy egy ló felágaskodik?

Lovasedzők szerint a lovak több okból is felágaskodhatnak. Ilyen lehet például:

hirtelen ijedtség vagy félelem;

fájdalom vagy kellemetlenség, például rosszul illeszkedő felszerelés miatt;

a feladat miatti frusztráció vagy ellenállás;

a fiatalabb vagy temperamentumos lovak fokozott izgatottsága;

korábban rögzült, tanult viselkedés.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az ilyen helyzetek megfelelő felszereléssel és körültekintő gyakorlással sem mindig előzhetők meg teljes mértékben.