Halálos baleset az 51-es főúton, egy lovaskocsit taroltak le

Halálos közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban Pest vármegyében. Lovaskocsi és személyautó ütközött az 51-es főúton Dunavarsány közelében.
A rendőrség tájékoztatása szerint a lovaskocsi 37 éves hajtója, valamint a vontatást végző ló olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindketten a helyszínen életüket vesztették.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését megerősítve közölte, hogy a baleset során egy 47 éves autós eddig tisztázatlan körülmények között hátulról nekiütközött a lovaskocsinak.
A tragédia pontos okának feltárása érdekében a rendőrség vizsgálatot indított.
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