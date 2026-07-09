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lovaskocsi

Halálos baleset az 51-es főúton, egy lovaskocsit taroltak le

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Halálos közlekedési baleset történt csütörtök hajnalban Pest vármegyében. Lovaskocsi és személyautó ütközött az 51-es főúton Dunavarsány közelében.
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lovaskocsi51-es főútbalesettragédia

A rendőrség tájékoztatása szerint a lovaskocsi 37 éves hajtója, valamint a vontatást végző ló olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindketten a helyszínen életüket vesztették.

A lovaskocsi hajtója a helyszínen életét vesztette
A lovaskocsi hajtója és a ló is életét vesztette az 51-es főúton történt balesetben
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését megerősítve közölte, hogy a baleset során egy 47 éves autós eddig tisztázatlan körülmények között hátulról nekiütközött a lovaskocsinak.

A tragédia pontos okának feltárása érdekében a rendőrség vizsgálatot indított.

 

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