Halálos baleset az 51-es főúton, egy lovaskocsit taroltak le

A rendőrség tájékoztatása szerint a lovaskocsi 37 éves hajtója, valamint a vontatást végző ló olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindketten a helyszínen életüket vesztették.

A lovaskocsi hajtója és a ló is életét vesztette az 51-es főúton történt balesetben

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A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI értesülését megerősítve közölte, hogy a baleset során egy 47 éves autós eddig tisztázatlan körülmények között hátulról nekiütközött a lovaskocsinak.

A tragédia pontos okának feltárása érdekében a rendőrség vizsgálatot indított.