Kilenc embert lőttek meg egy amerikai szórakozónegyedben

Legalább kilenc ember megsérült egy vasárnap kora hajnalban történt lövöldözés során Arizona államban, Tucson belvárosának szórakozónegyedében. A rendőrség közlése szerint a járőrök a helyszínen rálőttek a feltételezett elkövetőre, akit ezt követően őrizetbe vettek számolt be róla az ABC NEWS.

A lövöldözés helyszínét lezárták, a nyomozás továbbra is folyamatban van (képünk illusztráció)

Fotó: unsplash.com

A lövöldözés helyi idő szerint hajnali 2 óra körül történt, amikor a belvárosi utcák még zsúfoltak voltak. Frank Magos, a tucsoni rendőrség szóvivője elmondta, hogy a gyalogos járőrszolgálatot teljesítő rendőrök lövéseket hallottak, majd azonnal a helyszínre siettek.

A lövöldözés gyanúsítottját a rendőrök meglőtték

A szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrök találkoztak a fegyveres férfival, akit többször felszólítottak, hogy tegye le a fegyvert. Miután ennek nem tett eleget, az egyik rendőr szolgálati fegyverével rálőtt.

A rendőrök ezt követően elsősegélyben részesítették a sérülteket és a feltételezett elkövetőt is. A hatóságok közlése szerint kilenc felnőtt sérültet szállítottak kórházba kritikus állapotban, valamennyien végtagi lőtt sérüléseket szenvedtek.

A feltételezett elkövető – egy felnőtt férfi – szintén kórházba került, életveszélyes sérülésekkel. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Hero cops in Tucson, Arizona, stopped a gunman who opened fire on a downtown crowd, leaving nine people critically wounded in a mass shooting early Sunday. https://t.co/r8smUN3DSA pic.twitter.com/yYV8guYMp7 — New York Post (@nypost) July 19, 2026

A hatóságok továbbra is vizsgálják a lövöldözés indítékát. A tucsoni rendőrség információi szerint felmerült annak lehetősége, hogy a fegyverhasználatot két csoport korábbi összetűzése előzhette meg.

A rendőrség arra kérte az eset szemtanúit, illetve azokat, akik videófelvétellel rendelkeznek a történtekről, hogy jelentkezzenek a nyomozóknál.