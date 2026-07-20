Kilenc embert lőttek meg egy amerikai szórakozónegyedben

Legalább kilenc ember megsérült egy vasárnap kora hajnalban történt lövöldözés során Arizona államban, Tucson belvárosának szórakozónegyedében. A rendőrség közlése szerint a járőrök a helyszínen rálőttek a feltételezett elkövetőre, akit ezt követően őrizetbe vettek számolt be róla az ABC NEWS.
A lövöldözés helyi idő szerint hajnali 2 óra körül történt, amikor a belvárosi utcák még zsúfoltak voltak. Frank Magos, a tucsoni rendőrség szóvivője elmondta, hogy a gyalogos járőrszolgálatot teljesítő rendőrök lövéseket hallottak, majd azonnal a helyszínre siettek.
A lövöldözés gyanúsítottját a rendőrök meglőtték
A szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrök találkoztak a fegyveres férfival, akit többször felszólítottak, hogy tegye le a fegyvert. Miután ennek nem tett eleget, az egyik rendőr szolgálati fegyverével rálőtt.
A rendőrök ezt követően elsősegélyben részesítették a sérülteket és a feltételezett elkövetőt is. A hatóságok közlése szerint kilenc felnőtt sérültet szállítottak kórházba kritikus állapotban, valamennyien végtagi lőtt sérüléseket szenvedtek.
A feltételezett elkövető – egy felnőtt férfi – szintén kórházba került, életveszélyes sérülésekkel. Személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A hatóságok továbbra is vizsgálják a lövöldözés indítékát. A tucsoni rendőrség információi szerint felmerült annak lehetősége, hogy a fegyverhasználatot két csoport korábbi összetűzése előzhette meg.
A rendőrség arra kérte az eset szemtanúit, illetve azokat, akik videófelvétellel rendelkeznek a történtekről, hogy jelentkezzenek a nyomozóknál.
Mivel az intézkedés során rendőr is használta szolgálati fegyverét, az ügy kivizsgálását a Pima megyei seriffhivatal vette át.