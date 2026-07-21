Kilenc lövöldözés történt egyetlen hétvége alatt – kilenc ember meghalt, legalább hatvanan megsérültek

Legalább kilenc különálló tömeges lövöldözés történt a hétvégén az Egyesült Államok nyolc államában. A hatóságok tájékoztatása szerint a támadásokban kilenc ember életét vesztette, legalább hatvanan megsérültek — számolt be róla az ABC NEWS.

Több városban is rendőrségi helyszínelés zajlott a hétvégi lövöldözések utá (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az esetek Colorado, Delaware, Maryland, Észak-Karolina, Oklahoma, Arizona, Tennessee államokban, valamint Minnesota két különböző helyszínén történtek. A lövöldözések egy része éttermeknél, parkolókban, parkokban és rendezvényhelyszínek közelében zajlott.

A legtöbb halálos áldozat Tennessee-ben volt

A Tennessee állambeli Jackson Savannah Williams Parkjában vasárnap este több mint száz ember tartózkodott, amikor lövések dördültek el. A hatóságok szerint három ember meghalt, további kilenc pedig megsérült.

A Madison megyei seriff tájékoztatása szerint az elsődleges adatok alapján az eset feltehetően bandák közötti konfliktushoz köthető. A nyomozók térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, gyanúsítottat egyelőre nem vettek őrizetbe.

Több helyszínen is konfliktus előzhette meg a lövöldözést

Denverben hétfő hajnalban egy szórakozóhely parkolójában történt lövöldözés, amelyben egy ember meghalt, nyolcan megsérültek. A rendőrség szerint legalább két fegyvert használtak, és vizsgálják, hogy az esetet egy korábbi összetűzés előzte-e meg.

Oklahoma Cityben egy étteremben tartott rendezvényen alakult ki fegyveres konfliktus. A lövöldözésben két ember meghalt, hárman megsérültek. A hatóságok szerint a vita a helyszínen fajult fegyverhasználatig.

Asheville-ben, Észak-Karolinában két ember vesztette életét, hét pedig megsérült egy belváros közeli parkolóban történt lövöldözésben. A rendőrség azt vizsgálja, hogy az eset összefüggésben állhat-e egy korábbi fegyveres incidenssel.

Több helyen még keresik az elkövetőket

Arizona állam Tucson városában kilenc ember sérült meg kritikus állapotban, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a belvárosi szórakozónegyedben. A helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök rálőttek a feltételezett támadóra, miután az nem tette le a fegyverét.

A minnesotai Minneapolisban két különálló tömeges lövöldözés történt néhány órán belül. Az egyik esetben egy ember meghalt és négyen megsérültek, míg a másikban kilencen szenvedtek lőtt sérüléseket. A rendőrség szerint nincs bizonyíték arra, hogy a két incidens összefüggene.

A Delaware állambeli Newarkban egy Waffle House étterem parkolójában nyitott tüzet egy ismeretlen elkövető a szombat hajnali órákban. Négy ember – köztük három tinédzser – sérült meg, sérüléseik nem életveszélyesek.

A hétvégi lövöldözések ügyében több államban is folyamatban van a nyomozás. A legtöbb helyszínen egyelőre nem történt letartóztatás, a hatóságok több esetben térfigyelő kamerák felvételeit és tanúvallomásokat elemeznek.