Négy autó csapódott egymásba az M0-áson, mentők is érkeztek a helyszínre

Négy autó karambolozott az M0-áson Nagytéténynél, a 13-as kilométernél.

Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél

Az M1-es sztráda felé vezető oldalon történt balesetben hét ember érintett, mentőt riasztottak az esethez.

A járművek egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a forgalmi akadályt a rendőrségi helyszínelést követően fogják megszüntetni - írja a katasztrófavédelem.