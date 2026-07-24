Négy autó csapódott egymásba az M0-áson, mentők is érkeztek a helyszínre

Négy autó ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Nagytéténynél. A balesetben hét ember érintett, a helyszínre mentőt is riasztottak, a járművek pedig egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat.
Négy autó karambolozott az M0-áson Nagytéténynél, a 13-as kilométernél.
Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél
Az M1-es sztráda felé vezető oldalon történt balesetben hét ember érintett, mentőt riasztottak az esethez.
A járművek egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a forgalmi akadályt a rendőrségi helyszínelést követően fogják megszüntetni - írja a katasztrófavédelem.
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