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Baleset a Magyar Nagydíjon: összetörte az autóját az F1-es sztárpilóta – videó

baleset

Négy autó csapódott egymásba az M0-áson, mentők is érkeztek a helyszínre

1 órája
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Négy autó ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Nagytéténynél. A balesetben hét ember érintett, a helyszínre mentőt is riasztottak, a járművek pedig egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat.
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balesetM0-ás autópályamentőM0-ás

Négy autó karambolozott az M0-áson Nagytéténynél, a 13-as kilométernél. 

Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél
Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat 

Baleset az M0-áson: négy autó karambolozott Nagytéténynél

Az M1-es sztráda felé vezető oldalon történt balesetben hét ember érintett, mentőt riasztottak az esethez. 

A járművek egy sávon és a leállósávon akadályozzák a forgalmat. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a forgalmi akadályt a rendőrségi helyszínelést követően fogják megszüntetni - írja a katasztrófavédelem

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