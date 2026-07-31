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M0-ás

Óriási dugó az M0-áson: felborult egy autószállító tréler

1 órája
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Jelentős torlódásra kell készülni az M0-ás autóút keleti szektorában, miután péntek délután felborult egy autószállító tréler Pécel közelében.
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M0-ásautópályatorlódás

Négy kilométeren torlódik a forgalom az M0-ás autóútnak az M3-as autópálya felé vezető oldalán péntek délután, azt követően, hogy Pécel térségében felborult egy autószállító tréler a sztrádán - közölte az Útinform a honlapján.

Felborult egy autószállító tréler az M0-áson, négy kilométeres torlódás alakult ki
Felborult egy autószállító tréler az M0-áson, négy kilométeres torlódás alakult ki
Fotó: Illusztráció: APA/EGGENBERGER

Felborult egy autószállító tréler az M0-áson, négy kilométeres torlódás alakult ki

Azt írták, hogy az autóút keleti szektorában, az 52-es kilométernél történt a baleset, és a helyszíni vizsgálat és a műszaki mentés miatt csak a belső sáv járható. A nézelődők miatt az M5-ös autópálya felé is lassulásra kell számítani.

 

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