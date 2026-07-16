Óriási a dugó az M1-es autópályán, egy lerobbant teherautó miatt

Az Útinform azt írja, hogy az 51-es kilométernél megállt a forgalom, emiatt már több mint öt kilométeres a kocsisor.

Dugó van az M1-esen - Fotó: Autópályamatrica.hu

Közölték azt is, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óbarok és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja - jelezték.