Óriási a dugó az M1-es autópályán, egy lerobbant teherautó miatt

Egy műszaki hibás kis tehergépkocsi vesztegel az M1-es autópályán a főváros felé tartó oldalon Tatabánya térségében az átterelt belső sávban, ezért áll a sztráda forgalma.
Az Útinform azt írja, hogy az 51-es kilométernél megállt a forgalom, emiatt már több mint öt kilométeres a kocsisor.
Közölték azt is, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óbarok és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja - jelezték.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!