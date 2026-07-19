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m1 autópálya

Négy autó ütközött az M1-esen, több kilométeres a torlódás

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A helyszínelés idejére a forgalmat megállították. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset.
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m1 autópályahelyszíneléstatabánya

Négy személygépjármű ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében, az átterelt sávban - írta vasárnap délelőtt az Útinform.

A helyszínelés idejére a forgalmat leállították az M1-esen
A helyszínelés idejére a forgalmat leállították az M1-esen (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az M1-esen történt baleset részletei

Közölték, az 58-as kilométernél a helyszínelés idejére a forgalmat megállították, a hatóságok a 61-es kilométernél a külső sávba terelik a forgalmat. Hozzátették, a torlódásba ragadt gépjárműveket a balesetnél elengedik a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávján. A torlódás több kilométer hosszú a főváros felé.

Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Lébény és a Győr közötti szakaszán is a főváros felé. Ott egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 133-as kilométernél a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávban halad. Ott a torlódás meghaladja a 7 kilométert.

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