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M3-as

Megható üzenetet küldött az édesanya, akinek a férje meghalt, kisfia megégett az M3-ason történt súlyos balesetben

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A budapesti asszony a közösségi oldalán mondott köszönetet annak a három hősnek, akik kimentették 13 éves gyermekét és a férjét az égő járműből. A brutális baleset szerda reggel történt az M3-as autópályán, amikor a belső betonkorlátnak hajtott, majd kigyulladt egy nyerges vontató.
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M3-askamionbalesetkiégettM3-as autópálya

Szerda reggel durrdefektet kapott és a belső sáv betonkorlátjának csapódott egy Nyíregyházára tartó kamion az M3-as autópályán Gödöllőnél. Az ütközést követően a papírgranulátumot szállító tehergépjármű azonnal kigyulladt, és percek alatt porig égett. A helyszínre a gödöllői, a hatvani és a váci hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Kigyulladt és teljesen kiégett egy kamion az M3-as sztrádán
Kigyulladt és teljesen kiégett egy kamion az M3-as sztrádán (Fotó: Gödöllő HTP és Pest KMSZ)

A sofőr mellett utazott 13 éves kisfia is, aki súlyos légúti égést szenvedett. A gyermeket a mentők helyszíni ellátás után légi úton a Heim Pál Gyermekkórházba szállították.

Édesapja testének több mint 90 százaléka megégett, és végtagtöréseket is szenvedett.

A középkorú férfit mélyaltatás és azonnali életmentő beavatkozások után a Honvédkórházba vitték, ő azonban később belehalt sérüléseibe.

Az M3-ason balesetet szenvedett gyermek megmentőinek üzent az édesanya

Mint később kiderült, a szerencsétlenségben érintett kamion két utasát éppen arra közlekedő szemtanúk mentették ki a lángoló vezetőfülkéből.

A háromgyerekes családanya Facebook-oldalán mondott köszönetet a hősöknek.

Nincsenek szavak, amelyekkel igazán meg tudnám köszönni, amit értünk tettetek. Amikor mindenki más csak a borzalmas balesetet látta, ti habozás nélkül odamentetek, és a saját biztonságotokat sem nézve kimentettétek a kisfiamat és a férjemet a lángoló kamionból. Lehet, hogy számotokra ez csak egy pillanat volt, de nekünk az egész életünket jelentette. Soha nem fogom elfelejteni a bátorságotokat, az emberségeteket és a hatalmas szíveteket. Bár a férjem végül nem tudta legyőzni a sérüléseit, a tudat, hogy voltak emberek, akik mindent megtettek érte és a kisfiamért, örökké vigaszt fog jelenteni nekem

– írta a gyászoló Rita.

Bejegyzésében a sofőr özvegye arra kérte az embereket, hogy osszák meg sorait, mert személyesen is szeretné megköszönni a három ismeretlen hősies segítségét.

A halálos kimenetelű baleset helyszínén készült képgalériát megtekintheti ide kattintva.

 

 

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