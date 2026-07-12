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baleset

Hármas karambol történt az M7-esen, erre kell készülni

47 perce
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Martonvásár térségében forgalmi akadály van. Az M7-esen zajlik a mentés.
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balesetforgalmi akadálym7

Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópályán, a Letenye felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométerszelvénynél. Az autókban összesen tizenhárman utaztak. Az érdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. 

Zajlik a mentés az M7-esen történt balesetnél
Zajlik a mentés az M7-esen történt balesetnél
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.

Szombaton halálos baleset történt

Mint azt az Origo megírta, halálos közúti közlekedési baleset történt szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Bácsborsód és Gara közötti úton: egy autó fának csapódott. A balesetben egy ember meghalt, két embert kórházba szállítottak.
 

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