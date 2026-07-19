Lezárták az M80-as autóutat, kisteherautó és személyautó ütközött Körmendnél

Teljes szélességében lezárták az M80-as autóutat Körmend térségében vasárnap délután, miután egy kisteherautó és egy személyautó frontálisan ütközött – közölte a Katasztrófavédelem.

Az M80-as autóúton történt baleset műszaki mentését tűzoltók végezték (képünk illusztráció)

Fotó: Getty Images

A baleset az M80-as autóút 163-as és 164-es kilométere között történt. A közlés szerint a személyautóban öten utaztak, közülük a hátul ülő három embert a tűzoltók szabadítják ki a roncsból. A kisteherautóból szintén egy embert kellett kimenteni.

A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók több egysége, a szentgotthárdi tűzoltók, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett.