Lezárták az M80-as autóutat, kisteherautó és személyautó ütközött Körmendnél

Lezárták az M80-as autóút egy szakaszát Körmendnél. A helyszínen egy kisteherautó és egy személyautó frontálisan ütközött, a mentéshez több tűzoltóegységet is riasztottak.
Teljes szélességében lezárták az M80-as autóutat Körmend térségében vasárnap délután, miután egy kisteherautó és egy személyautó frontálisan ütközött – közölte a Katasztrófavédelem.
A baleset az M80-as autóút 163-as és 164-es kilométere között történt. A közlés szerint a személyautóban öten utaztak, közülük a hátul ülő három embert a tűzoltók szabadítják ki a roncsból. A kisteherautóból szintén egy embert kellett kimenteni.
A helyszínre a körmendi hivatásos tűzoltók több egysége, a szentgotthárdi tűzoltók, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett.
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A helyszíni intézkedések idején forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett útszakaszon, a hatóságok a járművezetők fokozott figyelmét kérik.