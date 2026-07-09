14 évre ítélték az ír férfit, aki Budapesten gyomorforgató módon végzett az amerikai ápolónővel

2024 novembere óta követi fokozott figyelem a magyar közvélemény a Budapesten meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski ügyét. Az Egyesült Államokból érkező ápolónő kikapcsolódási céllal látogatott a magyar fővárosba, ahol útja egy szórakozóhelyen keresztezte az ír származású M. L. T.-ét.
A két fél között gyorsan kialakult a vonzalom, ami odáig vezetett, hogy közösen távoztak a férfi által bérelt budapesti lakásba. A vád szerint a találkozó tragikus fordulatot vett: az intim együttlét során M. L. T. megfojtotta a nőt. A bűncselekményt követően a férfi a holttestet a fővárosból elszállítva, a Balaton térségében rejtette el.
A gyászoló család megtörten várakozott a Fővárosi Törvényszék dísztermében az ítélethirdetésre. Az anya egy csokor levendulával érkezett A vádlottat a BVOP műveleti csoportjának emberei kéz- és lábbilincsben kísérték a terembe. A bíró kérdésére az őrök elmondták, hogy nincs akadálya a kényszerítő eszköz meglazítására, így Fehér Szabolcs elrendelte a bilincs meglazítását.
A törvényszék a férfit 14 év fegyházra ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, valamint a büntetés letöltése után 10 évre kiutasította hazánk területéről.
A bíró az ítélet indoklásában megjegyezte, hogy a felek egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedtek meg, ahonnan november 5-én, hajnalban egy másik szórakozóhelyre távoztak. Már 3 órakor a férfi által bérelt lakásra siettek, kifejezetten szexuális együttlét céljából.
Fehér Szabolcs az elkövetés módját is részletezte: a férfi a sértett bokáját és csukóját (a lány háta mögött) nadrágszíjjal megkötözte, majd több alkalommal megütötte, ezt követően legalább 2 percen keresztül fojtotta. Mackenzie a helyszínen életét vesztette. A vádlott ezt követően videót és fotót készített a holttestről. A halál beálltát a fojtás okozta. A bántalmazás mintegy 2 órán át tartott.
Mackenzie holtteste mellé feküdt az ír férfi
Fehér Szabolcs M. L. T. vallomását idézve megjegyezte, hogy gyilkosság után a vádlott megmosdatta, megölelte és megpuszilta Kenzie-t, majd a lánytól bocsánatot kért. A holttestet azért tüntette el, mert pánikba esett. Tény, hogy a férfi Mackenzie halála után még alkoholt fogyasztott és teát főzött magának, majd lefeküdt az elhunyt mellé. Órákat töltött a holttest mellett.
A mobiltelefonjától megszabadult, mert nem akarta, hogy a készülék jelet adjon, és ezáltal megmutassa, hol található a holttest.
Később egyébként maga a vádlott mutatta meg a rendőröknek, hol rejtette el a nő földi maradványait. Az ír férfi mindezek ellenére tagadta a bűnösségét, és azt állította, hogy szex közben mindent a lány kifejezett kérésére tett. M. L. T. egyébként még akkor is enni és inni készült, amikor az egyenruhások elfogták: akkor éppen kínai ételt és két dobozos sört tartott magánál.
Az indoklás közben a lány szülei a nekik háttal ülő férfit reakcióját figyelték, miközben az angol nyelvű tolmácsot hallgatták. M. L. T. lehajtott fejjel hallgatta a bíró szavait.
A szakértők megállapították, hogy a vádlott pszichoszexuális vonásai az átlagostól jelentősen eltérnek. A férfi nem szenvedett kóros elmeállapotban, de erős volt a hazudozásra való hajlama, és a dominanciára való törekvése. A személyiségét a moralitás és a megbánás teljes hiánya jellemzi. A vádlott nem gyógyszer-, alkohol-, és kábítószerfüggő.
Fehér Szabolcs kinyilvánította: a vádlott védekezését, mely szerint mindent a lány kérésére tett, többek között azért vetette el, mert Mackenzie élettársa a büntetőeljárás során elmondta, hogy soha nem tapasztalta, hogy a lány szexuális szokásai az átlagostól eltértek volna. Ugyan a védelem indítványozta, hogy vizsgálják meg a sértett viselkedéskultúráját, ám a bíróság szerint ez csak élő személy esetében lenne lehetséges.
Az ügyészség az ítéletet tudomásul vette. A vádlott Magyar György ügyvédjével hosszasan, mintegy negyed órán keresztól konzultált a nyilatkozattétel előtt. Az ír férfi a saját ,megfogalmazása szerint teljes körű fellebbezést jelentett be, a védője pedig a téves tényállás-megállapításra hivatkozva fellebbezett enyhébb ítéltért. A verdikt nem jogerős.