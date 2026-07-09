14 évre ítélték az ír férfit, aki Budapesten gyomorforgató módon végzett az amerikai ápolónővel

2024 novembere óta követi fokozott figyelem a magyar közvélemény a Budapesten meggyilkolt amerikai turista, Mackenzie Michalski ügyét. Az Egyesült Államokból érkező ápolónő kikapcsolódási céllal látogatott a magyar fővárosba, ahol útja egy szórakozóhelyen keresztezte az ír származású M. L. T.-ét.

Az ír férfi 14 év fegyházat kapott első fokon Mackenzie megöléséért Fotó: Mediaworks

A két fél között gyorsan kialakult a vonzalom, ami odáig vezetett, hogy közösen távoztak a férfi által bérelt budapesti lakásba. A vád szerint a találkozó tragikus fordulatot vett: az intim együttlét során M. L. T. megfojtotta a nőt. A bűncselekményt követően a férfi a holttestet a fővárosból elszállítva, a Balaton térségében rejtette el.

A gyászoló család megtörten várakozott a Fővárosi Törvényszék dísztermében az ítélethirdetésre. Az anya egy csokor levendulával érkezett A vádlottat a BVOP műveleti csoportjának emberei kéz- és lábbilincsben kísérték a terembe. A bíró kérdésére az őrök elmondták, hogy nincs akadálya a kényszerítő eszköz meglazítására, így Fehér Szabolcs elrendelte a bilincs meglazítását.

A gyászoló család nem sokkal a vádlott mögött ült Fotó: Mediaworks

A törvényszék a férfit 14 év fegyházra ítélte, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, valamint a büntetés letöltése után 10 évre kiutasította hazánk területéről.

A bíró az ítélet indoklásában megjegyezte, hogy a felek egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedtek meg, ahonnan november 5-én, hajnalban egy másik szórakozóhelyre távoztak. Már 3 órakor a férfi által bérelt lakásra siettek, kifejezetten szexuális együttlét céljából.

Fehér Szabolcs az elkövetés módját is részletezte: a férfi a sértett bokáját és csukóját (a lány háta mögött) nadrágszíjjal megkötözte, majd több alkalommal megütötte, ezt követően legalább 2 percen keresztül fojtotta. Mackenzie a helyszínen életét vesztette. A vádlott ezt követően videót és fotót készített a holttestről. A halál beálltát a fojtás okozta. A bántalmazás mintegy 2 órán át tartott.

Mackenzie holtteste mellé feküdt az ír férfi

Fehér Szabolcs M. L. T. vallomását idézve megjegyezte, hogy gyilkosság után a vádlott megmosdatta, megölelte és megpuszilta Kenzie-t, majd a lánytól bocsánatot kért. A holttestet azért tüntette el, mert pánikba esett. Tény, hogy a férfi Mackenzie halála után még alkoholt fogyasztott és teát főzött magának, majd lefeküdt az elhunyt mellé. Órákat töltött a holttest mellett.