Kútba esett macskához riasztották a tűzoltókat Szabolcsban

A napokban a Demecseri önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait Berkeszben mentettek ki egy macskát egy kút mélyéről, de nem ez volt az első ilyen eset. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a fedetlen kutak veszélyeire, ugyanis ezek sokszor teljesen elkerülhető baleseteket okoznak.

Macskát mentettek a tűzoltók egy kút mélyéről. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Idén már többször is riasztották a tűzoltók kútba esések miatt

Berkeszbe, a Rákóczi utcába riasztották az önkéntes tűzoltókat, ahol egy üres telken lévő, 7-8 méter mély kútba beesett egy macska. Az akna ki volt száradva, így az állatot rémülten, de épségben mentette ki az egység dugólétra segítségével.

Nem ez volt idén az első ilyen eset, amivel a tűzoltók találkoztak. A héten például Geszteréden, egy 4 méter mély, üres emésztőaknába esett valaki, áprilisban pedig egy várandós nő esett kerti munka közben egy 10 méter mély, kiszáradt kútba Barabáson. Szerencsére mindkét esetet komolyabb sérülések nélkül megúszták a bajba jutottak.

A katasztrófavédelem kiemelte a legfontosabb óvintézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében. Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy a kutak és azok környezetének karbantartása a tulajdonosok felelőssége.

A kutat úgy kell lefedni, hogy oda csapadékvíz vagy szennyező anyagok ne juthassanak be, mindemellett ne jelentsen senkire se balesetveszélyt.

Amikor nem használod, tartsd zárva, hogy senki se zuhanjon bele.

A kút környezetének minimum 15 méteres körzetében ne tárolj szennyező anyagokat, szennyvizet, trágyát, növényvédő szereket, olajokat, festékeket, hulladékokat.

A kút körül érdemes kialakítani egy legalább 1 méter magas talajvédő koronát, így a felszíni víz nem jut be a kútba.

Ha minden elővigyázatosság ellenére is megtörténik a baj, és valaki kútba esik, minél hamarabb kérni kell a tűzoltók segítségét a 112-es segélyhívón.