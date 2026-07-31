Szexuális erőszak miatt körözött magyar szökevényt fogtak el a német–francia határ közelében

A német–francia határ közelében fogtak el egy magyar szökevényt, akit szexuális erőszak, kapcsolati erőszak és garázdaság miatt is köröztek. A 33 éves férfi felkutatásában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési nyomozói is részt vettek.

A magyar szökevény jelenleg kiadatási őrizetben van Németországban

Fotó: police.hu

A férfi ellen a Szombathelyi Törvényszék BV Csoportja folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és kapcsolati erőszak bűntette miatt adott ki elfogatóparancsot.

A vádirat szerint a férfi 2020-ban akarata ellenére felkereste a tőle korábban elmenekült élettársát, súlyosan megfenyegette és megverte, valamint többször szexuálisan bántalmazta. Jogerősen 6 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték, büntetésének letöltését azonban nem kezdte meg, ezért körözést adtak ki ellene.

A rendőrség tájékoztatása szerint a vádlott az utolsó tárgyaláson és az ítélethirdetésen még megjelent, később azonban elérhetetlenné vált. Felkutatására tett korábbi intézkedések nem vezettek eredményre.

A Sárvári Járásbíróság garázdaság miatt szintén elfogatóparancsot adott ki ellene. A vád szerint 2024 júniusában akkori élettársával az utcán összeverekedett.

A magyar szökevény megváltoztatta a nevét

A férfi eredetileg K. László néven született, 2024 decemberében azonban Cs. Lászlóra változtatta vezetéknevét. A hatóságok ezt követően már az új nevén adták ki ellene az elfogatóparancsokat.

A KR NNI Célkörözési Osztályának nyomozói a felkutatás során olyan információkhoz jutottak, amelyek szerint a férfi külföldön tartózkodhat. A magyar rendőrök ezért a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán (ENFAST) keresztül több külföldi partnerszervezettel, köztük a német célkörözési egységgel is felvették a kapcsolatot.

A KR NNI jelzésére a Szombathelyi Törvényszék soron kívül intézkedett az európai elfogatóparancs kiadásáról.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi több országban is megfordult, legutóbb pedig Németországban tartózkodhatott. A magyar és a német hatóságok közötti információcsere eredményeként július 28-án a német–francia határ közelében fekvő Saarbrückenben fogták el.

A férfi jelenleg kiadatási őrizetben van. Magyarországnak történő átadásáról a német hatóságok döntenek.

Hazaszállításának nemzetközi koordinációját az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) végzi.