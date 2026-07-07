Titkos marihuánaültetvényt működtettek egy tanyán – három férfi ellen emeltek vádat

A Bajai Járási Ügyészség tájékoztatása szerint kábítószer-kereskedelem miatt emeltek vádat három férfi ellen, akik közül ketten egy Baja környéki tanyán professzionális ültetvényen termesztettek marihuánát. Az ügy harmadik vádlottja amfetaminnal kereskedett, emellett a nyomozás szerint mindhárman fogyasztottak is a forgalmazott kábítószerekből.

A hatóságok által lefoglalt marihuána egy része

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint az egyik vádlott korábban kisebb mennyiségben, saját fogyasztásra termesztett marihuánát. Miután 2024 nyarán megismerkedett későbbi társával, rendszeresen adott át neki a kábítószerből pénzért, illetve élelmiszerért és cigarettáért cserébe. A másik férfi a megszerzett marihuána egy részét tovább értékesítette.

Hogyan építették ki a marihuána termesztésére szolgáló ültetvényt?

A vádirat szerint a tanyán élő férfi 2025 márciusában döntött úgy, hogy az ingatlan egyik melléképületében nagyobb kapacitású termesztőhelyet alakít ki továbbértékesítés céljából. Ebbe bevonta társát is, aki pénzzel és a szükséges technikai eszközök beszerzésével segítette a beruházást.

A nyomozók a kábítószerek mellett jelentős összegű készpénzt is lefoglaltak

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A két férfi közösen szerelte fel a napelemeket, a világítóberendezéseket és a hőszigetelést. A termesztőhely bejáratát egy szekrénnyel álcázták.

A termesztést 2025 márciusában kezdték meg, azonban a hatóságok egy hónappal később felszámolták az ültetvényt.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a második vádlott az egyik vevőjétől – az ügy harmadik szereplőjétől – saját fogyasztásra amfetamint is vásárolt. A kutatások során a bajai nyomozók kábítószereket és készpénzt foglaltak le.

A házkutatás során lefoglalt amfetamin

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség mindhárom férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. Az egyik vádlottnak emellett kábítószer készítésének elősegítése, egy másik férfinak pedig kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell.

Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá kezdeményezte a bűncselekményből származó vagyon és a lefoglalt kábítószerek elkobzását.