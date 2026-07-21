A rendőrséghez ment a betörő, közben lebuktatott egy drogtermesztőt

A marihuánatermesztő pincéjében 18 tő cannabist foglaltak le a rendőrök Simontornyán. A betörőt letartóztatták, a 48 éves férfi ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A betörő buktatta le a marihuánatermesztőt Simontornyán Forrás: Police.hu

A betörő buktatta le a marihuánatermesztőt Simontornyán

Váratlan fordulatot vett egy simontornyai betöréssorozat nyomozása: a feltételezett tolvaj maga jelentette be a rendőrségen, hogy egy pincében marihuánaültetvényt talált – számolt be róla a Police.hu.

Az elmúlt időszakban több helyi ingatlanból loptak. Tucatnyi ház elől eltűnt a „szódapénz”, egy udvaron álló autóból készpénzt vittek el, egy házból pedig karórát és nyakláncot tulajdonítottak el.

A rendőrök egy 22 éves helyi férfit gyanúsítottak a bűncselekményekkel. A fiatalember erről mit sem tudva felkereste a körzeti megbízottat, és elmondta, hogy egy pincében marihuánát termesztenek.

A rendőrök előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Beismerte a lopásokat, és azt is megmutatta, hol vannak az eltulajdonított tárgyak.

A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A nyomozók ezután a pincét is átvizsgálták, ahol 18 tő cannabist és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le. A 48 éves tulajdonos ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A nyomozók ezután a pincét is átvizsgálták, ahol 18 tő cannabist és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le. A 48 éves tulajdonos ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Forrás: Police.hu

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