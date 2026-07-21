A rendőrséghez ment a betörő, közben lebuktatott egy drogtermesztőt

A marihuánatermesztő pincéjében 18 tő cannabist foglaltak le a rendőrök Simontornyán. A betörőt letartóztatták, a 48 éves férfi ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
A betörő buktatta le a marihuánatermesztőt Simontornyán
Váratlan fordulatot vett egy simontornyai betöréssorozat nyomozása: a feltételezett tolvaj maga jelentette be a rendőrségen, hogy egy pincében marihuánaültetvényt talált – számolt be róla a Police.hu.
Az elmúlt időszakban több helyi ingatlanból loptak. Tucatnyi ház elől eltűnt a „szódapénz”, egy udvaron álló autóból készpénzt vittek el, egy házból pedig karórát és nyakláncot tulajdonítottak el.
A rendőrök egy 22 éves helyi férfit gyanúsítottak a bűncselekményekkel. A fiatalember erről mit sem tudva felkereste a körzeti megbízottat, és elmondta, hogy egy pincében marihuánát termesztenek.
A rendőrök előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Beismerte a lopásokat, és azt is megmutatta, hol vannak az eltulajdonított tárgyak.
A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A nyomozók ezután a pincét is átvizsgálták, ahol 18 tő cannabist és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le. A 48 éves tulajdonos ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
Banán és kokain: a világ legfurcsább „üzleti csomagolása”
A bűnügyek néha egészen váratlan fordulatokat tartogatnak. Egy másik különös esetben banánszállítmányok között találtak kokaint, ráadásul ez a párosítás évek óta visszatérő módszer a nemzetközi drogcsempészetben.
- 2025 júliusában Oroszországban buktattak le egy banánszállítmányt, ami alatt jelentős kokainkészlet lapult. Pár hónappal korábban, 2025. április 11-én Hollandiában szupermarket-dolgozók estek le a székről, amikor a banánok közül kábítószer-téglák kandikáltak ki.
- 2024-ben Portugáliában majdnem 3,5 tonna kokaint rejtettek el banánok között, míg 2023-ban Spanyolországban dőlt meg a rekord: több tonna drogot találtak egy Ecuadorból érkezett banánszállítmányban.
- 2022-ben Montenegróban fél tonna kokain került elő egy élelmiszerláncnak szánt banánrakományból. 2021-ben dél-Olaszország egyik kikötőjében, a calabriai maffia területén bukkantak több mint egy tonnára. A bűnüldöző hatóságok szerint a jó minőségű kábítószert akár a négyszeres mennyiségére is fel tudták volna hígítani a bűnözők.