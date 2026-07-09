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rablás

Őrjöngve tért vissza a masszázsszalonba a férfi, gyilkossággal fenyegetőzött

8 perce
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A Budaörsi Járási Ügyészség rablás miatt indítványozta a letartóztatását egy férfinek, aki az igénybe vett masszázs szolgáltatás árát fenyegetéssel követelte vissza. A masszázsszalonba kiabálva rontott be, megöléssel fenyegette a dolgozót.
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rablásmasszázsBudaörs

A férfi július 7-én délelőtt ment el egy Budaörs közeli településen lévő masszázsszalonba. Miután megmasszírozták, kifizetett közel 20 ezer forintot. Az üzenetváltásuk alapján a férfi valószínűleg szexuális szolgáltatást várt a masszázs végén:

Nem volt elégedett a masszázzsal, ezért fenyegetéssel szerezte vissza a pénzt, masszázs
A képernyőfotón a gyanúsított és a sértetti között zajló, a masszázs igénybevételére vonatkozó üzenetváltás látható
Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A férfi a masszázs után távozott, de délután visszatért a szalonba és követleni kezdte a korábban kifizetett pénzt.

Kiabálni kezdett, és megfenyegette a dolgozót, hogy megöli, ha nem kapja vissza a pénzét.

A sértett félelmében visszaadta a férfinak az általa követelt pénzt.

A Budaörsi Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a férfi letartóztatásának elrendelésére rablás miatt, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.

Hamis nyirokmasszázs

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