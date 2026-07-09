Őrjöngve tért vissza a masszázsszalonba a férfi, gyilkossággal fenyegetőzött

A férfi július 7-én délelőtt ment el egy Budaörs közeli településen lévő masszázsszalonba. Miután megmasszírozták, kifizetett közel 20 ezer forintot. Az üzenetváltásuk alapján a férfi valószínűleg szexuális szolgáltatást várt a masszázs végén:

A képernyőfotón a gyanúsított és a sértetti között zajló, a masszázs igénybevételére vonatkozó üzenetváltás látható

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

A férfi a masszázs után távozott, de délután visszatért a szalonba és követleni kezdte a korábban kifizetett pénzt.

Kiabálni kezdett, és megfenyegette a dolgozót, hogy megöli, ha nem kapja vissza a pénzét.

A sértett félelmében visszaadta a férfinak az általa követelt pénzt.

A Budaörsi Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a férfi letartóztatásának elrendelésére rablás miatt, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.

Hamis nyirokmasszázs

Őrizetbe vették azt a 30 éves nőt, aki a gyanú szerint 27 embert csapott be. A csaló nyirokmasszőrnek adta ki magát, és milliókat zsákmányolt vele.