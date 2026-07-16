Tragédia Budapesten: meghalt egy 14 éves fiú

Meghalt egy 14 éves fiú, amikor egy kereszteződésben összeütközött két autó szerda este Budapesten, a XX. kerületben. Úgy tudni, hogy a tinédzser az ablakban ült, és az ütközés erejétől kirepült a kocsiból.

Meghalt egy 14 éves fiú

Fotó: Pixabay.com

Meghalt egy 14 éves fiú

A balesetet az okozhatta, hogy az a sofőr, akinek az autójában az áldozat utazott, nem adta meg az elsőbbséget. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a vétlen sofőr által vezetett kocsi eleje teljesen összetört. A Skodában, ami egy villanyoszlopnak csapódott, három fiatal ült. A másik kocsiban csak a sofőr volt.

A villanyoszlopnak csapódott autóból a tinédzser kirepült, helyszínen életét vesztette. A tűzoltók feszítővágó berendezéssel szabadították ki a holttestét az oszlop és a gépjármű közül. A rendőrségi helyszínelést követően a tűzoltók kerekeire állították a felborult autót.

A 14 éves fiú két idősebb társával volt, ők a vétlen sofőrrel együtt könnyebben sérültek meg. A szemtanúk a csattanásra rohantak ki. Először még örültek, hogy senki sem sérült meg komolyabban, majd kiderült, hogy a fiú már nem lélegzik. "Dőlt a fejéből a vér, rajta már nem lehetett segíteni" - árulta el egy közelben lakó nő.